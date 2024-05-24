Matthew Trickett涉跨境追債　官准債主續凍結在英港人1.7億元

英國早前指香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另兩男，涉監視當地港人，並控告3人違反當地國安法，事件亦揭發袁曾指示案中的英籍被告Matthew Trickett，涉在當地騷擾一名被指偷取了前僱主逾1.6億元的鄺姓港人。《香港01》早前發現，該名姓鄺人士與另外數人，去年曾在港被指盜取公司資金，從而被入稟追討，原告公司並向法庭申請禁制令，阻止鄺動用與案相關的款項。該追債案今早(24日)在高等法院再聆訊，法官准早前批出的臨時禁制令續期。



4名被告均缺席聆訊

原告為香港永鑫投資有限公司和Twt Global Limited，四名被告分別為鄺文琪、Hon Tai Hung、Li Jingfang和Pang Yuk Hing。四名被告今缺席聆訊，原告由律師代表，法官庭上批准延續該臨時禁制令。

原告公司由律師梁祖澤代表出庭。(朱棨新攝)

原告指鄺盜取公司資產

入稟狀指，永鑫投資的戶口於2022年7月至2023年10月，被盜取約1.36億元，要求鄺及次被告償還涉款；Twt Global Limited的戶口則於2022年11月至2023年10月，被盜取800萬元，要求鄺、第三和第四被告償還款項。此外，Twt Global Limited亦指鄺盜取其資產，要求鄺償還涉款約2000萬元。上述三筆款項，合共約1.64億元。

指鄺涉把款項轉給其他被告再轉走

據悉，首被告鄺文琪於案發時為原告兩間公司的員工，偷取公司的款項後，將其中少部份款項轉至其他三名被告。兩名原告去年12月取得法庭的臨時禁制令，禁制四名被告動用被盜取的款項。原告取得臨時禁制令時，被盜的款項已經從各被告的戶口再被轉走，相關戶口只餘下小量款項。

Matthew Trickett早前被發現伏屍公園

英籍被告Matthew Trickett涉嫌早前在英騷擾鄺被捕，警方並從Trickett的手機資料，懷疑他在當地亦有監視羅冠聰等流亡人士，Trickett上周提堂並獲准保釋後，原定今日再到當地法院應訊，但他於本周初被發現伏屍公園，死因未明。

案件編號：HCA 2069/2023