願榮光禁令｜促Google下架　林定國：紅線清楚，難處係咪有人逼你

反修例歌曲《願榮光歸香港》被法庭頒令禁止在分裂國家、侮辱國歌、煽動等4項意圖下傳播。律政司司長林定國說，熱切期望Google回應和配合禁令，「無理由唔駛跟法律掛，難處係咪有人逼你呀？如果法庭命令供應商都唔願意去做，呢個公司聲譽問題嚟」。他又說，禁制令是禁止利用《願榮光歸香港》煽動港獨的行為，不應用「禁歌」字眼，笑言「唔通講都唔得咁荒謬咩⋯⋯本身係犯法嘅嘢，基本上唔觸及言論自由。」



林定國今天（12日）出席電台節目時說，法庭就《願榮光歸香港》發出禁制令，是與刑事法律相輔相成。（商台相片）

林定國：禁令清楚說明用《願榮光》煽動一定犯法

林定國今天（12日）出席電台節目時說，法庭就《願榮光歸香港》歌曲發出的禁制令，是與刑事法律相輔相成，因觀察到社會現象有人覺得傳播歌曲煽動無問題，不是犯法，「捉唔到我乜都得」。他說，法例最重要清晰，今次清楚說明用《願榮光歸香港》歌曲煽動是一定犯法，希望增加阻嚇性，「成日話紅線喺邊，法庭講得好清楚你聽啦」。

如果講咗法庭命令，所有供應商都要主動有政策去做，呢個公司聲譽問題嚟。 律政司司長林定國

林定國促Google下架：難處係唔係有人迫你？

Google目前未回應法庭禁令或將歌曲下架，林定國說，以前跟網絡平台接觸過，引述對方稱因無清晰法庭命令，政府現已通知Google有禁令，正熱切期望Google回應，「大家都會好心急希望快啲有實際行動，你話唔係喎而家做唔到喎，我哋都好好奇大家都希望聽個交代，無理由有個公司政策係唔駛跟地區法律或法庭命令，如果有難處係唔係有人逼你，唔俾你跟公司政策做，我都同香港所有市民、所有中國人一樣熱切期待佢哋回應。」

他說，禁令是針對利用歌曲煽動港獨，「唔通講都唔得咁荒謬咩」，表明禁令基本上不觸及言論自由，正常新聞活動無影響。

林定國說《願榮光》禁令沒有追溯力。（資料圖片/盧翊銘攝）

《願榮光》禁令沒有追溯力

被問到如果網絡平台只禁止香港境內瀏覽《願榮光歸香港》，其他地區可繼續播放，令香港人可以「翻牆」收聽，律政司又是否「收貨」？林定國說現時不揣測，法庭命令是規管在香港境內問題。對於曾經有電台節目播放《願榮光歸香港》，並將節目存放在平台，現時需否下架，林定國說法例是向前看，沒有追溯力問題，「唔好進一步去做，唔好推動佢就無問題。」