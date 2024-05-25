《多啦A夢》之父創作靈感公開　次女：法寶是記錄日常idea筆記本

為紀念日本漫畫《多啦A夢》（舊譯《叮噹》）作者、日本漫畫家藤子．F．不二雄誕生90周年的大型巡迴展覽，將於7月中啟動。出任父親公司Fujiko Pro（藤子プロ）社長、「藤子老師」次女勝又日子早前在日本東京接受香港傳媒專訪時，公開父親的創作靈感。她說父親的「法寶」就是放在重重手提包內的「idea筆記本」，「好像是他把他生活日常、日子裡面的零零碎碎點點滴滴的事情都記錄下來。」還有，家裡一直都有大量雜誌，「我父親會全部都看過的」；此外他會去百貨公司玩具部看看在賣甚麼玩具、有哪些受到小朋友喜愛。



所以我覺得多啦A夢的神奇法寶的幕後，就是父親在日常生活中所看到的情景。 Fujiko Pro（藤子プロ）社長勝又日子

藤子．F．不二雄在1995年曾來港 勝又社長有同行

去年舉辦「橡皮鴨二重暢」海上展覽的本地創意品牌公司AllRightsReserved (ARR) ，繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢嚟啦！誕生前100年祭》香港展覽後，相隔12年後，今年主辦全球最大型《多啦A夢》展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，7月13日至8月4日在尖沙咀星光大道及K11 MUSEA舉行。

藤子．F．不二雄育有三名女兒，出任Fujiko Pro社長的次女勝又日子（日本女性婚後改跟夫姓）專程來港，出席今日（25日）公布展覽活動。藤子老師在1996年9月離世，62年人生留下《多啦A夢》等不少人兒時喜愛的作品。勝又社長憶述，1995年3月藤子老師及太太來港出席在文化中心舉行的《大雄的恐龍》音樂劇演出活動時，她也有隨行。

勝又社長：父親看到港童觀看後掉淚深受感動

「在劇場看見許多家長帶着小朋友來觀看、結束後看到許多小朋友感動掉淚的情景。我父親一生中都在為小孩子寫作品，所以當他看海外的、香港的孩子們都被他的作品感動，用溫暖的愛來歡迎他，那一刻他也深有體會。」

勝又社長表示，也是那次活動，令她開始第一次體會到文化是沒有界線的，「是我在香港非常寶貴的經驗。」

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《多啦A夢》在全世界都受到小朋友及成年人喜愛，勝又社長認為，是因為父親覺得人原本的本質，在過去、現在、未來是一直都不會有任何的改變，「我想對於有再觀看《多啦A夢》的人來說應該都知道，多啦A夢是（代表）任何人可以達成小小的心願、擁有小小的夢想都可以成真。當你感覺到焦慮孤獨的時候，它都會是默默陪伴在身旁的一部作品。」

她表示，正因多啦A夢呈現出這個人類一成不變的感情，巧妙地向每個人表達了情感，讓人們可以與它產生相互的共鳴之處。

在東京藤子・F・不二雄博物館內，復刻了他生前埋首繪畫的書房。（倪清江攝）

藤子・F・不二雄手提包放idea筆記本記錄生活日常

多啦A夢總在口袋裡，取出令人意想不到的法寶，是作品最引人入勝之處。勝又社長說，從她日常觀察總結出父親靈感來源有兩方面。

一是藤子老師坐鐵路、巴士去上班時，一定會帶着一個沉重手提包，「在那個手提包裡放了一本所謂idea筆記本，一直都是放在裡面的。我的記憶中、我跟着父親外出時，父親心不在焉望着窗外的景色，突然想到甚麼事的，就從手提包裡拿出筆記本來寫一寫，再放回去，這個情景深深地烙印在我腦海中。」她說家人都沒有人看過這本筆記本，「好像是他把他生活日常、日子裡面的零零碎碎點點滴滴的事情都記錄下來。」

在東京藤子・F・不二雄博物館內，放了他用過的手提包，他生前在裡面放了「Idea筆記本」，記錄生活日常。（倪清江攝）

勝又社長：父親廣覽不同雜誌小說 跑到玩具店看潮流

第二是藤子老師會看很多書和看兒童玩具。勝又社長表示，家中客廳裡一直都有着娛樂雜誌、科學專門雜誌、最新出版小說等等大量書籍，父親會全部都看，「我想起我父親的時候，幾乎都是會想起他安靜在客廳看書，或者他在通勤時拿着他那沉重手提包看着書，一直都是在看書的身影，是我印象最深刻的。」

她形容父親是一個會親自去觀察體驗的人，例如他在上班途中經過百貨公司，他會去玩具部看看目前在賣甚麼樣玩具、哪些玩具最受小朋友歡迎。

勝又社長認為父親就是利用筆記本記錄下來的不同資料，再將它像拼圖一樣組合起來，「所以我覺得多啦A夢的神奇法寶的幕後，就是父親在日常生活中所看到的情景。」

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《多啦A夢》漫畫有很多關於家庭的描繪，勝又社長最愛「懷念嫲嫲」故事外，還有大雄結婚前夜故事，因為在她結婚前一天晚上，兩父女沒有機會慢說細語過，「當我看了這一篇故事時，讓我很想起了許多我父親那份親切溫暖的愛、種種美好的回憶。」

對於今次展覽，勝又社長表示，今次香港首站展覽的規模與內容，均是歷次同類展覽中沒有的，無論是漫畫、動畫、立體作品、數碼科技，參觀者都可以從任何的角度多方位，欣賞和體驗觀看多啦A夢的世界觀，「我自己也非常期待着。無論你是喜歡多啦A夢，或不知道、不明白多啦A夢，我們都希望每個人都能與多啦A夢在一起，再次共同享受歡樂。」

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12年後《多啦A夢》展覽再臨香港，勝又社長表示，作為繼承人，她腦子裡浮現的是在吃晚餐時父親曾對我說的話——「多啦A夢是個很孝順的孩子，不需要我做任何事，（只要）自由自在跑遍全世界。就是我最印象深刻的話。」她說自己的責任就是珍惜父親的作品，並一如既往保護它們、不損壞它們。