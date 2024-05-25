《多啦A夢》展覽｜搞手林樹鑫：成事源自12年前展覽後留下建議書

《多啦A夢》（舊譯《叮噹》）是香港多個世代必看的日本漫畫及動畫，相隔12年，7月中開始本港將再辦《多啦A夢》展覽，比2012年的那次更加大型，搞手是去年中引發黃色橡皮鴨熱潮的AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫（SK Lam），也正是他12年前展覽後留下給管理《多啦A夢》Fujiko Pro（藤子プロ）的一份計劃書，促成這個新展覽；黃鴨展就令到Fujiko Pro現任社長、《多啦A夢》作者藤子．F．不二雄次女勝又日子關注，雙方在港傾談後一拍即合。



對這一個展覽，林樹鑫表示，由去年黃鴨的經驗，不只帶了快樂給大家，對展覽業界推進也很大。



我們在2016年是最早第一個用添馬公園做Light Rose Garden，現在你看到開始多了很多活動。所以其實不是香港的環境好不好，是香港的環境需要一個好的內容才會好。 AllRightsReserved創辦人林樹鑫

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12米高漫畫家裝扮多啦A夢充氣雕塑料成焦點

由ARR舉辦的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站，將於今年7月13日至8月4日在星光大道及K11 MUSEA舉行。在免費區及收費區總共展岀135組《多啦A夢》立體雕塑，當中焦點是巨大吹氣公仔——12米高、戴着畫家帽並手持畫筆的漫畫家裝扮多啦A夢充氣雕塑。該展覽其後將到外地展出，令這個日本IP（Intellectual Property，知識產權）透過香港展覽公布更發揚光大。

2012年《你睇！！多啦A夢嚟啦！誕生前100年祭》就有100個1:1多啦A夢手持法寶造型公仔，放置在海港城海運大廈露天廣場供公眾參觀打卡，是全球首個同類多啦A夢展覽，引起熱潮，展覽場人多擠逼。

林樹鑫早前在日本東京接受本港傳媒專訪時表示，2012年展覽反應熱烈，之後去了16個城市展出，反應均十分熱烈，「可能許多人都不知道，在（東京）六本木每一年夏天，即是夏日祭，那許多的多啦A夢（雕塑），其實就是由香港製作的那些 。」他指看到這一點，證明多啦A夢一直以來粉絲都是有增無減 。

林樹鑫去年帶黃鴨回港時 Fujiko Pro社長來港談12年前建議書

林樹鑫透露，當年展覽後，留了一份建議書給Fujiko Pro，之後沒有再跟進。相隔了12年，近年才接手Fujiko Pro的勝又日子（日本女性婚後改跟夫姓）社長，「不知為何突然有一天看到了，之後去年我們帶黃鴨回來時，她又剛巧過來找我，說看了一份這樣的建議書，問我們有沒有興趣，想邀請我們在做一個這樣的展覽。一件好像是很神奇的事情，所以覺得可以去探討。」

他指這次展覽跟12年前比較，內容更豐富，在尖沙咀星光大道設有免費展，在K11 MUSEA 6樓則設有收費展區，主辦各方很努力才成事，「總共有135個從沒有見過的雕塑，連日本都沒有的，今次是第一次在香港發生。」他預計今次會吸引許多亞洲的多啦A夢粉絲來港觀看。

他特別指出，日本人對香港電影是很尊重的，因此透過今次展覽進行一個合作計劃。藤子．F．不二雄筆下13位漫畫人物將與13位香港電影工作者攜手合作，以漫畫化的禮服造型亮相，共同踏上長約100米，以多啦A夢主題顏色創作的藍地毯。

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無申請政府文化藝術盛事基金 獲政府部門協調安排

「我覺得一個好的盛事，最重要就是真的要得到共鳴，以及有延續性的。就像黃鴨，我們都是群策群力，自己把它完成 。」

林樹鑫表示，今個展覽並無申請政府文化藝術盛事基金資助，財政上主要靠私人機構支持，各相關政府部門也有協調安排，「許多人都問，為甚麼租金這樣昂貴，以及許多成本問題，我們都在香港（辦展覽）。我們公司很多優先事項都放了在香港，希望大家鼎力支持。」他說這個項目有很大挑戰，就像黃鴨展都隔了10年才再在港舉辦。

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對於香港大搞盛事經濟，他認為要記住兩點，「香港其實不可以說缺乏了甚麼，有許多項要找適合對象，找不同的觀眾，不要一窩蜂在做同一件事。」今次換作帶多啦A夢展覽回來，是因為在暑假，想辦一些吸引家庭、不同年代人士都會關心的事項，「我想我們的想法是以人為本。」