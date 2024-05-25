華晨宇演唱會｜曾患情緒病福建女生稱被歌曲救贖　無票照場外支持

華晨宇火星演唱會2024香港站踏進第二日（25日），中環海濱活動空間外被形容為「零元區」的六號碼頭及海濱長廊，便聚集了數百名未能購票的歌迷。其中高中時患上情緒病的蘇小姐，便因華晨宇的歌曲得到救贖，自此誓言追隨他「看祖國的大好河山」，並於昨日首度來香港，並會品嚐華晨宇喜愛的豬仔包。「如果不是他來的話，我可能也應該不會過來。」



深圳工作兩年多的陳先生，開關以來一直加班無暇來港，卻特地為華晨宇調假支持偶像。他經過今早半日遊後，受到香港的城市氛圍吸引，雖然酒店房價高不會過夜，但考慮有空時再來一日遊，計劃屆時到九龍城寨遺址觀光。



數百名未能購票的歌迷在「零元區」聚集 氣氛熱烈

華晨宇火星演唱會2024香港站，昨日已在中環海濱活動空間開鑼。演唱會踏進第二日，天公繼續不造美，但現場下午約3時正，除了大批穿着紅色應援衣物的歌迷陸續進場外，原來亦有最少數百名未能購票的歌迷，已聚集在海濱長廊及六號碼頭，提前霸佔好位置一睹偶像的風采。

翻閱小紅書，原來有多個帖文介紹場外的最佳觀賞位置，更形容為「零元區」，用戶紛紛大讚華晨宇是慈善家，歌聲具穿透力，在場外一覽無遺。而中環六號碼頭有瓦遮頭，無懼雨水，並可清楚眺望場內的大屏幕，以及清楚聆聽到華晨宇的歌聲，在旁的歌迷均跟隨節奏揮手及歡呼，氣氛相當熱烈。

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福建女生︰如果不是他來的話 我可能也不會過來

來自福建的大學生蘇小姐與朋友首次來港，持有昨日首場及明日尾場的演唱會門票，但今日仍然到「零元區」支持偶像。原來她在高中時曾患上情緒病，心情抑鬱，惟某日聽到華晨宇《好想愛這個世界》後得到救贖，自此誓言追隨他「看祖國的大好河山」，短短數年間已走過廣州及長沙，今次便來到香港。

如果不是他（華晨宇）來的話，我可能也應該不會過來。 福建歌迷蘇小姐

明日品嚐香港特色小吃 包括華晨宇喜愛的豬仔包

蘇小姐昨日早上抵港，計劃明晚演唱會過後立即到深圳下榻，由於學生的經濟能力有限，因此入住油麻地平安大樓內的賓館，每晚人均約100多元，期間吃了兩頓麥當勞，估計三日的花費約3,000多元。她並計劃明早品嚐香港的特色小吃，包括華晨宇喜愛的豬仔包。「其實都是奔著他，沒有太多時間試一下其他的新東西，下次有機會的話會多逛逛。」

男歌迷深圳工作兩年多未曾到港 特地調假支持

來自汕尾、在深圳工作兩年多的陳先生表示，由於平面設計的工作經常加班，開關後一直沒機會來港旅遊，但得知華晨宇來港開演唱會後，他特地調假於今日帶同女朋友支持偶像。「一開始當學生嘛，沒什麼錢，然後後面工作了，只要有他的演唱會離我近的，我都會過來看一下。」

陳先生指出，香港的酒店房價高，不會留港過夜，但他經過今日的觀察，發現香港的車輛及車牌相比內地好看，又讚建築物採用繁體字，城市氛圍復古，加上對港產片的黑社會印象深刻，因此考慮有空時再到香港一日遊，計劃專程到九龍城寨遺址觀光。

內地代購加數十元︰來港必買麥提莎巧克力

相較於陳先生的深度遊，他的女朋友施小姐則熱衷於購物。她表示，雖然香港的餐廳價錢昂貴，但面膜及球鞋等便宜，並強調一定要購買麥提莎巧克力。「你代購的話好貴，他會算你好貴，會加個幾十塊錢！」