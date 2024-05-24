華晨宇演唱會2024｜中環開騷吸內地粉絲來港追星遊 料帶動港經濟
華晨宇火星演唱會2024香港站今日（24日）在中環海濱活動空間開鑼，一連3日於下午4時開唱，首日吸引大批內地歌迷穿着華晨宇的紅色應援衣物，聚集在演唱會場地外排隊等候入場。有不少粉絲為追隨偶像，選擇留港數天展開追星遊，與上次五月天演唱會略有不同，有歌迷為了連續3日追星及觀看演唱會，大多是留港過夜入住酒店，其中來自上海女粉絲更笑說撇除5千多元的住宿費用，其餘消費將不設預算，料這次演唱會有望為港帶旺經濟。
華晨宇火星演唱會2024香港站今日開始首場演出，天文台曾在中午發出黃色暴雨警告信號，及後取消，但一直下着細雨天陰陰。雖然天公不作美，記者在下午2時半到達中環海濱活動空間會場外，發現已有大批稱為「ET天團（華晨宇粉絲暱稱）」的華晨宇粉絲無懼風雨，穿着紅色應援衣物在場地外大排長龍，等候入場。
深圳學生來港留一星期 料花費5000元
早前台灣天團五月天於五一黃金周同樣在中環海濱舉行演唱會，當時吸引大批內地歌迷來港觀看，大部分都選擇即日來回。但今次華晨宇演唱會則略有不同，記者訪問了多位內地粉絲，大部分都表明會留港過夜及消費。
其中身穿紅色旗袍的深圳歌迷張小姐今次特意來港參加演唱會，打算留港一星期看演唱會順便旅遊。她表示，希望能吃到香港特色美食，雖然預算只有5,000元，「但還是希望來香港能多玩一玩，我的朋友已經做好攻略了。」
不少內地遊客會因為性價比高而選擇回內地住酒店，張小姐和朋友雖然來自深圳，但她們仍選擇在港住酒店，「我們住在中西區，看演唱會方便一點」。
演唱會開場前仍下着細雨，但張小姐並不擔心影響體驗，她稱「華晨宇會將這些都考慮好，而且天氣比較熱，下點雨能降溫」。
粉絲無懼風雨 稱「太陽神」會令演唱會順利進行
另一位追隨了華晨宇11年的上海歌迷但小姐是首度來港，她表示預計會留在香港5天，包括一連3日觀賞演唱會，其餘時間打算到山頂和有文化氣息的地方遊玩。她又稱，最希望能品嚐的香港特色美食為豬仔包。但小姐指，酒店住宿5日大約花費5,400元，「有點貴但還可以接受」，其餘消費則沒有預算。
但小姐指，不擔心天氣會影響演唱會體驗，她稱華晨宇是「太陽神」，每次下雨時，只要華晨宇一出場，就會停雨並且出太陽，相信下雨並不會影響演唱會的進行。
王先生與女朋友從海南搭飛機來港，準備留港3天之旅，除了看演唱會外，亦打算到堅尼地城及尖沙咀觀光。兩人總共預算為1萬元。王先生指，雖然簽證比較麻煩，但香港人普遍都很友善，「樂意向我們指路」，對於香港的整體觀感都良好。
▼5月24日 華晨宇火星演唱會2024香港站首場 沒有購票的歌迷在場外觀看▼