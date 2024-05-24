華晨宇演唱會2024｜中環開騷吸內地粉絲來港追星遊　料帶動港經濟

華晨宇火星演唱會2024香港站今日（24日）在中環海濱活動空間開鑼，一連3日於下午4時開唱，首日吸引大批內地歌迷穿着華晨宇的紅色應援衣物，聚集在演唱會場地外排隊等候入場。有不少粉絲為追隨偶像，選擇留港數天展開追星遊，與上次五月天演唱會略有不同，有歌迷為了連續3日追星及觀看演唱會，大多是留港過夜入住酒店，其中來自上海女粉絲更笑說撇除5千多元的住宿費用，其餘消費將不設預算，料這次演唱會有望為港帶旺經濟。



華晨宇火星演唱會2024香港站今日開始首場演出不少華晨宇粉絲都身穿應援色紅色衣物在場地外等候入場，無懼風雨，入場處亦排有長人龍。（廖雁雄攝）

華晨宇火星演唱會2024香港站今日開始首場演出，天文台曾在中午發出黃色暴雨警告信號，及後取消，但一直下着細雨天陰陰。雖然天公不作美，記者在下午2時半到達中環海濱活動空間會場外，發現已有大批稱為「ET天團（華晨宇粉絲暱稱）」的華晨宇粉絲無懼風雨，穿着紅色應援衣物在場地外大排長龍，等候入場。

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深圳學生來港留一星期 料花費5000元

早前台灣天團五月天於五一黃金周同樣在中環海濱舉行演唱會，當時吸引大批內地歌迷來港觀看，大部分都選擇即日來回。但今次華晨宇演唱會則略有不同，記者訪問了多位內地粉絲，大部分都表明會留港過夜及消費。

其中身穿紅色旗袍的深圳歌迷張小姐今次特意來港參加演唱會，打算留港一星期看演唱會順便旅遊。她表示，希望能吃到香港特色美食，雖然預算只有5,000元，「但還是希望來香港能多玩一玩，我的朋友已經做好攻略了。」

不少內地遊客會因為性價比高而選擇回內地住酒店，張小姐和朋友雖然來自深圳，但她們仍選擇在港住酒店，「我們住在中西區，看演唱會方便一點」。

身穿紅色旗袍從深圳來港的張小姐今次特意來港參加演唱會，打算留港一星期看演唱會順便旅遊。（廖雁雄攝）

演唱會開場前仍下着細雨，但張小姐並不擔心影響體驗，她稱「華晨宇會將這些都考慮好，而且天氣比較熱，下點雨能降溫」。

粉絲無懼風雨 稱「太陽神」會令演唱會順利進行

另一位追隨了華晨宇11年的上海歌迷但小姐是首度來港，她表示預計會留在香港5天，包括一連3日觀賞演唱會，其餘時間打算到山頂和有文化氣息的地方遊玩。她又稱，最希望能品嚐的香港特色美食為豬仔包。但小姐指，酒店住宿5日大約花費5,400元，「有點貴但還可以接受」，其餘消費則沒有預算。

但小姐指，不擔心天氣會影響演唱會體驗，她稱華晨宇是「太陽神」，每次下雨時，只要華晨宇一出場，就會停雨並且出太陽，相信下雨並不會影響演唱會的進行。

但小姐第一次從上海來港，她是華晨宇11年的粉絲，她表示，會留在香港5天，三日演唱會都會看，留港5天，打算到山頂和有文化氣息的地方遊玩。（廖雁雄攝）

王先生與女朋友從海南搭飛機來港，準備留港3天之旅，除了看演唱會外，亦打算到堅尼地城及尖沙咀觀光。兩人總共預算為1萬元。王先生指，雖然簽證比較麻煩，但香港人普遍都很友善，「樂意向我們指路」，對於香港的整體觀感都良好。

王先生與女朋友從海南搭飛機來港，準備留港3天，除了看演唱會外，亦打算到堅尼地城及尖沙咀觀光。三天兩個人總共預算為一萬元。（廖雁雄攝）

▼5月24日 華晨宇火星演唱會2024香港站首場 沒有購票的歌迷在場外觀看▼



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