大灣區應急救援｜楊恩健：山竹耗月鋸樹　內地協助料縮2/3時間

粵港澳三地政府正籌備《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，消防處處長楊恩健今早（26日）在電視節目指，機制包括訂立三地資源清單，當有突發事情發生，三地可以共享清單中的資源，提升整體救援效果提升。



楊恩健以2018年超強颱風「山竹」為例，本港花上一個月處理8000宗鋸樹，如果在跨境援助機制下，動用內地人手及工具，可以縮減所用時間，他按現時的資源清單作估計，可縮短三分之二的時間。



粵港澳三地正推動應急資訊共享機制，若發生影響其他城市的突發事件，可循機制通知對方。（香港消防處Facebook圖片）

消防處處長楊恩健在電視節目《講清講楚》表示，大灣區應急救援機制包括三部分：三地共享各類技術訊息的大灣區消防救援平台、訂立三地資源清單、以及遇到突發事件時如何啟動共享清單中的資源。

粵港澳設共享清單分享資源

他指，資源清單列明各地有的人力、車輛、特別工具等，從中可以知道各地的優勢，例如廣東省近年因水災較多，擁有的救援快艇比香港多出數十倍，亦有大型抽水車可於短時間抽走積水，香港則有處理核心化的消防船。

楊恩健續指，當有突發事情發生，三地可以共享清單中的資源，將會令整體救援效果提升。他指2018年超強颱風山竹後，很多地方有塌樹，政府用了一個月處理8000宗鋸樹，如果在上述機制下，有足夠人手及工具，便可以縮減所用時間，他按現時的資源清單作估計，料在機制下，可縮短三分之二的時間完成處理8000宗鋸樹。

2018年颱風「山竹」襲港。(資料圖片)

內地滅火喉駁口與香港不同 可預先配備接頭

問到三地在裝備、流程、拯救方法等的標準是否有大差別，楊恩健回應指，過去10年間，大灣區城市交流頻繁，所以在基本上技術差異不大，但就工具而言，他指有些滅火喉駁口，或與香港不一樣，不過這些早會在資源清單列明，可預先配備接頭。他認為，若要啟動機制，整體而言，在技術、工具上的問題不大。

提到各地均有資源限制，特別是人手，未來啟動機制，會否變相「出裝備」多於「出人」，楊恩健指，廣東省的消防分隊已有相關機制，以颱風為例說明，當沿岸地區打風，內陸一些未受影響的地區會調動資源到沿岸地區，相信香港有颱風時，在機制下也可有同類安排。