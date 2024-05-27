垃圾徵費・拆局｜謝展寰避開問責下台一劫　「人頭」得保之謎

19年前提出的垃圾徵費政策，19年後成為政府管治「計時炸彈」，法例通過千日，最終實施日一再押後，無限期「暫緩」推行，視乎明年中減廢進度。環境及生態局局長謝展寰作為垃圾徵費主要推手，解說工作備受建制派批評，近日更發展到有議員要求問責下台，莫非垃圾徵費成為官員「最後一根稻草」？特區新班子上場兩年，港澳辦主任夏寶龍唯獨沒有單獨接見謝展寰，亦惹來猜測。



不過，似乎過度揣測，多名政府中人都未聞要謝展寰下台，有政界人士更斬釘截鐵表明無需要為此下台，畢竟上任局長僅半屆，中央希望給予機會謝展寰「追落後」表現自己。港澳辦主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》分析說，官員解說垃圾徵費政策混亂，甚至有時「有多少不忿」，令社會對政策抗拒更大，惟問責下台屬「言之尚早」，視乎當局交出減廢全盤計劃，雖然無限期暫緩徵費「少少打擊」管治威信，屬明智之舉，但今次「止蝕」避免官民對立，都是中央樂見。



垃圾徵費早於2005年提出，當時環境運輸及工務局局長廖秀冬（左）表明：「我們必須為我們使用過和棄置的物品承擔責任」。（資料圖片）

政府19年前提出垃圾徵費 當時形容：減廢最有效工具

垃圾徵費經歷四屆政府醞釀，早於2005年由政府提出，時任環境運輸及工務局局長廖秀冬當時表明「都市固體廢物管理政策大綱」的目標：「我們必須為我們使用過和棄置的物品承擔責任」，又相信「垃圾收費是改變行為模式最有效工具」。

2018年環境局向立法會提交垃圾徵費草案，謝展寰當時已由環保署副署長升任環境局副局長，一直跟進垃圾徵費。（資料圖片/梁鵬威攝）

謝展寰環保署出身 出任兩屆問責官員跟進垃圾徵費

隨後，環境局局長邱騰華、黃錦星都繼續跟進垃圾徵費研究，經過多輪公眾諮詢，2018年向立法會提交草案，謝展寰當時已由環保署副署長升任環境局副局長，一直跟進垃圾徵費，2021年在建制派支持下獲立法會三讀通過，到今屆政府升任環境及生態局局長，繼續由謝展寰執行實施垃圾徵費。

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最終垃圾徵費三度押後 暫緩落實無期

不過，計劃不似預期，垃圾徵費措施去年起爭議不斷，原定2023年底實施，因應清潔業界人手不足為由，押後至2024年4月，當時政府明言「一定不會延期」，惟死線一再押後至8月，期間推行「先行先試」計劃，讓各界了解操作和細節，「先行先試」報告本月出爐，集中交代種種「負評」和執行上的困難，最終垃圾徵費三度押後，政府宣布「暫緩」措施，落實無期，明年中交代減廢進度。

多次追問會否問責下台 卓永興代答：支持謝展寰工作

背後「督師」的政務司副司長卓永興，被記者多次問到謝展寰需否問責下台時，讚揚謝展寰「在不同階段上盡心盡力」，表現「無容置疑」，明言「支持局長的工作」，指謝展寰上任後做了大量工作，惟臨實施前很多反對，很多之前沒有討論的問題浮現，暫緩屬務實、正確的唯一決定。謝展寰亦指自己「已經大力推動」垃圾徵費。

政府中人未聞謝展寰問責下台 政界留一線料給機會追落後

垃圾徵費變相無限期押後，謝展寰作為垃圾徵費主要推手，解說工作備受建制派批評，近日更發展到被新思維議員狄志遠要求問責下台，莫非垃圾徵費成為官員「最後一根稻草」，三度押後垃圾徵費要引致「有人要人頭落地」以示問責？

多名政府中人都說沒聽過要謝展寰下台，解釋政府現時只是順應民意而行。有政界相信謝展寰不需要下台，畢竟上任局長未夠半屆，中央不會那麼快否定謝展寰的表現，希望給予機會謝展寰「追落後」表現自己。

立法會環境事務委員會主席、民建聯議員劉國勳向《香港01》表示，垃圾徵費討論橫跨多屆政府，回收配套、教育宣傳做得不足，不能全歸咎於現任局長謝展寰，特別是疫情、經濟環境變差等，都不是政府、甚至是謝展寰可以控制。他認為暫緩不等同推翻政策，只是調整策略及細節，加快做好回收配套和教育工作，是理性務實、順應民意的決定。劉國勳又指，謝展寰上任後推動多項環保政策，例如走塑、新能源汽車等，為香港走向減廢、碳中和的工作值得肯定，形容較上任局長黃錦星做得更好。

垃圾徵費爭議激烈，如果個局長捲入重大爭議之中，即使夏寶龍好想見佢，政治上都尷尬，夏寶龍唔會想喺呢個時刻企喺呢個政府嗰邊，同部分民意對立。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳表示中央不會高估投票率。（黃寶瑩攝）

劉兆佳分析：問責下台言之尚早 少少打擊管治威信

不過，特區班子上場兩年，港澳辦主任夏寶龍唯獨沒有單獨接見謝展寰，亦惹來猜測。港澳辦主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，不了解為何未接見謝展寰，過往夏寶龍見官員都會評價其工作表現，惟垃圾徵費爭議激烈，「私下揼佢係一回事，如果個局長捲入重大爭議之中，即使夏寶龍好想見佢，政治上都尷尬，夏寶龍唔會想喺呢個時刻企喺呢個政府嗰邊，同部分民意對立」。

官員解說有多少混亂，甚至有啲時候有多少不忿嘅情況，社會有抗拒更加大囉 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳說，垃圾徵費「唔係謝展寰搞出嚟」，政府早有決定推行垃圾徵費，惟近年被社會誤以為政府是為了增加收入，掩蓋了徵費與環保的關係。再者，他說官員解說混亂，例如「鋸開地拖棍」論惹議，甚至有時候「有多少不忿」，令社會抗拒更加大。

他說，今次暫緩實施垃圾徵費，不可以指謝展寰沒盡力去推動，只不過最後推行失敗，「始終對威信有少少打擊，但係如果推到官民對立，個打擊仲大喎，今次肯定有人會批評政府唔係迎難而上，係迎難而退，對日後推重大政策造成影響。」不過，劉兆佳認為整體而言暫緩或者無限期擱置都屬明智之舉。

政治上嚟講，止蝕緊要過你賺喎，如果急流勇退暫停一個可能令到社會出現混亂，官民出現對立情況，可能係中央樂見 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳相信，問責下台屬言之尚早，垃圾徵費只是減廢其中一個手段，待當局訂出垃圾徵費全盤計劃才有定論，期間要與其他政策配合，例如分類回收現時未做好，回收設施也不足。