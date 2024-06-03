院舍離世｜今起符3條件免報死因庭　院舍醫生冀大眾改變思維

院舍離世，早在2000年已經有院舍做，除了讓長者在熟悉的環境終老，實際的工作內容還有很多。三位在院舍工作、參與推動院舍離世多年的醫生說，既要照顧院友的醫療需要，也要盡量關顧他在心理、靈性上的需要，面對院友家屬有不同意見，院舍團隊也要做中間人，為他們提供意見之餘，幫助他們協調、達成共識。



雖然院舍離世這選擇已存在多年，但以往法例所限，除獲豁免院舍，院友在院舍離世須呈報死因庭，有機會需要解剖，令很多院友及家人卻步、不考慮院舍離世。這種情況將在今年6月3日起有改變，隨着政府修例生效，在院舍離世的院友符合三個條件：生前如被診斷患有末期疾病、離世前14日內曾接受一名註冊醫生診治，且死因證明書註明死於自然，便無需呈報死因庭。



三位醫生都說，相信有助推動院舍離世，然而隨着需求增加，他們也預視人手資源及配套要加強及梳理。但他們最期望的是透過這次修例，讓大眾思維上有所改變，知道離世可以有選擇，單單是地點，也不一定在醫院，可以在院舍，甚或可以在家中。



靈實護養院高級醫生黃志強（左）、靈實司務道寧養院副院長黃建成（中）、靈實司務道寧養院顧問醫生陳煒嬋（右），三位都是在院舍工作、參與推動院舍離世多年的醫生。（廖雁雄攝）

末期癌症年輕院友一直不讓家人探望 開解心靈助無憾離開

靈實司務道寧養院副院黃建成提到，七年前剛加入寧養院時，遇過一位從海外回港探親的年輕院友，留港期間意外發現患上末期癌症、半身不遂，輾轉間來到寧養院，卻一直不願意讓家人來探望，「因為他覺得這麼多年都沒有理會過父母、沒有理會過屋企，一回來就要連累他們，他心裏面有些內疚。」

經過團隊一路開解，這位病人終於原諒自己，重新接納家人，團隊也協助他完成與家人外出聚餐的心願。院友離開前經常笑說已無遺憾，他的父母面對離別縱然有傷心，但仍然慶幸在兒子最後的時間，可以一家團聚，「我深刻體會到其實有時往往不是醫藥幫到人，而是真的社交方面，關係上、心靈上那些的需要得到滿足，是對病人最大的良藥。」

做中間人協調院友家人不同意見：終極方向都是疼錫病人

靈實司務道寧養院顧問醫生陳煒嬋就指，有時談照顧安排，也經常會遇到家人間有不同意見，這些時候院舍的醫生便要做中間人，既給予他們中立、專業的意見，也嘗試幫助他們明白縱然意見不同，大家的出發點都是疼惜院友，「當他們發現原來大家坐在同一條船，大家的終極方向都是疼惜病人，能夠拉近他們的機會就較高。」

黃建成補充說，化解家人間的恩怨，也有助院友離世時少些牽掛、走得安樂，「去者就善終，留者都可以善別。」

靈實司務道寧養院顧問醫生陳煒嬋指，有時談照顧安排，會遇到家人間有不同意見，院舍便要做中間人，既給予他們意見，也嘗試幫助他們協調。（廖雁雄攝）

靈實護養院2000年起准院舍離世 由院友提出

香港有些院舍可以讓院友在院舍內終老，靈實護養院及靈實司務道寧養院是其中兩間。

靈實護養院早在2000年已做這項服務，該院高級醫生黃志強說，當時最大的推動力，反而是一班想在院舍終老的院友，當他們主動提出，院舍才開始探索是否可行，最後發現法例上原來是容許這樣做。

「據我所知，挑戰性非常大，其實大家都做得有點心驚，始終沒有試過，不過他們開始第一次之後，接着就有第二次。」由於護養院是社署資助院舍，院舍離世則是額外服務，黃志強形容，護養院是在有限資源下，為院友提供院舍離世的選擇。

寧養院副院長：雖然有時吃力，但是都做得到

而靈實司務道寧養院則是自負盈虧的院舍，2006年創院時，已預計會做臨終照顧，在人手編制、理念等均與一般院舍不一樣。

靈實司務道寧養院副院長黃建成指，連他在內，寧養院有七位醫生，在舒緩病房，一個護士則照顧約七八個院友，「所以做晚期照顧，特別一些很多醫療需要的情況之後，我們雖然有時吃力，但是都做得到。我相信一般院舍，可能就未必可以有這樣的比例。」

院舍離世之前 兼備院友醫療及心理靈性照顧

院舍離世這項服務，實際內容也不只是在院舍這個地方離世，黃建成說，院內跨專業的團隊，即醫生、護士、院牧、社工等，每周也會舉行會議，為不同院友制定護理照顧方向，也會嘗試識別院友及其家人正面對的不同問題，加以協助。

黃建成說：「除了醫療照顧，其實還有心理、靈性上，或者關係上、家人之間的那些情況，我們都會去照顧，所以有時候都會談到一些最後的心願。」

黃建成說，除了照顧病人的醫療需要，還要關顧病人心理、靈性上，或者關係上、家人之間等情況。（廖雁雄攝）

做中間人協調院友家人不同意見：終極方向都是疼錫病人

靈實司務道寧養院顧問醫生陳煒嬋就指，有時談照顧安排，也經常會遇到家人間有不同意見，這些時候院舍的醫生便要做中間人，既給予他們中立、專業的意見，也嘗試幫助他們明白縱然意見不同，大家的出發點都是疼惜院友，「當他們發現原來大家坐在同一條船，大家的終極方向都是疼惜病人，能夠拉近他們的機會就較高。」

黃建成補充說，化解家人間的恩怨，也有助院友離世時少些牽掛、走得安樂，「去者就善終，留者都可以善別。」

強調院友意願重要 冀大眾多與親人談死亡

黃志強則指，時至今日，大家或多或少仍對死亡有忌諱，當子女甚少與父母談論臨終時各項決定，包括醫療選擇，結果當院友情況轉差，進入醫院，子女很多時也要做一些痛苦、不知道是對是錯的決定。「他們真的沒有法子拿掐，究竟甚麼的決定才是一個合適的決定，因為他們真的不知道父母怎樣想，而這個決定對他們來說，真的太重大、太沉重。」

他鼓勵大眾趁親人仍可以表達，認知能力不錯時，多些、自由些去談死亡，「其實就沒有甚麼好忌諱，只不過是一種想法而已。」

黃志強鼓勵大眾趁親人仍有能力表達時，多些與對方去談論死亡。（廖雁雄攝）

料修例有助推動院舍離世 惟資源配套尚待加強

以往除獲豁免的護養院，其他院舍有院友離世，也須呈報死因庭，黃志強說，整套過程會很複雜，院友有機會先被送到醫院、再轉送公眾殮房，等待法醫評估，決定是否需要解剖確診死因，「可以接受的家人其實很少、很少。」

隨著政府修訂與居處離世相關的兩項附屬法例，由今年6月3日起，在非持護養院牌照的護理安老院和殘疾人士院舍離世的院友，符合三個條件：生前如被診斷患有末期疾病、離世前14日內曾接受一名註冊醫生診治，且死因證明書註明死於自然，該個案無須呈報死因庭。

三位醫生都說，相信有助推動院舍離世。隨著需求增加，他們也預視人手資源及配套要加強及梳理。

冀修例改變大眾思維 多討論多思考改變心態

院舍請人難、醫護人手短缺固然是問題，但黃志強提到，臨終照顧的技巧可以訓練，但訓練卻未必足以令前線人員不害怕。陳煒嬋也同意，推動院舍離世最難在於員工要有相應的心理準備，「因為很多時是他們的生死觀也未必準備得好，變成他就很多的憂慮、恐懼。」

陳煒嬋續說，醫護的支援要做到即時及到位不容易，建議院舍在開始推行時，在個案篩選上要下功夫，「不要第一步就做一些很難的個案，又癌症、又擴散、又很痛，可能難於在從來沒做過這些安寧服務的地方進行。」她也補充，院舍離世是一個選項，院友隨時也可以改變決定。

倡公眾殮房或醫院殮房准存放院舍院友遺體

他們都提到，一般院舍難有空間存放遺體，然而在私營的殯儀館存放遺體，在等待辦理死亡文件、排期火化的過程，可以涉及一筆以萬元計的款項，或會為基層市民帶來壓力，建議政府調動資源，利用現有的公眾殮房或醫院殮房，解決相關問題。

黃建成則說，最希望這次修例，可以讓大眾思維上有所改變，知道離世也可以有選擇，單單是地點，也不一定在醫院，可以在院舍，甚或可以在家中，「至於你說院舍實際做到多少，當然有很多多東西要去準備，社署或者院舍，或者坊間、普羅大眾，大家都有東西要去適應要去學習。但是希望那個思維開始轉變，是可以有選擇的。」