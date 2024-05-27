黎智英案｜黎稱他越危險越能為港爭取關注　若能入獄效果更佳

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（27日）踏入第84天，控方續播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」。黎於其中一集節目邀請前港督彭定康做嘉賓。彭定康指中共對西方的自由民主價值構成威脅，唯一的應對方法是要繼續支持「那些勇敢的港人」。黎則表示香港與自由社會擁有共同價值，但在中共眼中格格不入，故當局要箝制香港，確保香港不會影響到中國，並強調外界的支持十分重要。他在另一集節目中，坦言從沒想過離開香港，因為他越是危險，越能為香港爭取更大關注，並說若他入獄，效果或會更好。



彭定康曾在黎英的節目任嘉賓，他稱唯一能做的，是繼續支持勇敢的香港人。（facebook.com/UKChrisPatten）

彭定康認為要阻中改變西方的價值觀

庭上今播放2020年11月的4集「Live Chat」，其中黎智英於11月13日的節目上，邀請前港督彭定康做嘉賓。彭定康指，中共對自由民主價值構成威脅，應要阻止中國改變西方國家的價值觀，並說：「我們唯一能做的，是要繼續支持那些勇敢的香港人。」黎表示認同，但指港人現時已再無空間繼續為法治及自由抗爭，因為《國安法》已嚇怕人們，他擔心港人會因此被世界遺忘，並說：「倘若世界忘記我們，我們就完蛋了。」

形容中共權力是吊燈上的蠎蛇

彭又引述美國學者林培瑞（Perry Link）曾以「吊燈上的蟒蛇」來形容中共權力，人民上方的吊燈裡有一個很大的東西，惟永遠不知道甚麼會從吊燈掉下來，正如人民不知道自己做對還是做錯，但一旦越線，這條蟒蛇會落在他們身上。這種情況若套用到香港發生，便是港人被送到內地監獄，情況令人擔憂。

黎在節目內呼籲世界對抗中國

黎指中國經濟蓬勃成長，足以將其價值觀植入世界，世界必須對抗中國，否則中國便會透過其經濟影響力改變世界，但香港與自由社會擁有共同價值，倘若香港倒下，這些價值便會一同倒下，因此外界的支持十分重要。他又表示，香港在中共眼中是個格格不入的地方，因此作風強硬的國家主席習近平需要箝制香港，確保香港不會影響到中國。

黎智英稱他越危險越能取得關注，若他入獄，效果更佳。(資料圖片)

指拜登的多邊主義沒有用

黎又在同月19日的節目上，指新上任的美國總統拜登採取的「多邊主義」沒有效用，希望他能延續前總統特朗普的強硬對華措施。被問到《蘋果》是否轉向支持拜登？黎指他比較關注美國的對華政策，又形容中國是：「我們最大的打壓者。」但美國有效的對華政策能保障香港自由及法治。

香港若無新聞便會被被遺忘

有觀眾問黎，如何在「國際戰線」提供支援？黎指國際支援十分重要，因為港人現已無法遊行，加上民主派在立法會失去聲音，香港處於「窒息之中」，若無新聞便會被忘記，並說：「呢個世界遺忘我哋，我哋就好大獲㗎喇。」黎說他從沒想過離開香港，並自言他越是危險，便越能為香港取得更大關注，雖然處於危險，但他絕對是在「享受人生的美好時光」，甚或乎若他入獄，效果更好。

以色列前副總理夏蘭斯基Natan Sharansky在黎的節目曾稱，世界開始看到中國的真面目。(FB截圖)

以色列前總理呼籲勿向中國妥協

同月20日，黎在「Live Chat」與該集嘉賓、以色列前副總理Natan Sharansky對話時，指中國透過經濟實力損害世界人民的「正派觀念」，世界開始看到中國的「真面目」，並籲人們勿向中國妥協，因為一旦妥協便會妥協到底。他又稱即使明知與Sharansky對話，或會蒙上勾結外國的風險，但他仍必須堅持，因有許多人仰望自己，若他退縮，其他人也會跟著退縮。

美前副參謀長著黎等人繼續發聲

此外，黎又在同月26日的「Live Chat」上，指出中國是美國的強大競爭對手。他又問該集嘉賓、美軍前副參謀長Jack Keane，應該如何繼續取得拜登政府的關注？Keane則指，黎及其他人繼續發聲相當重要，並稱美國國會對於香港發生的事予以很大支持。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022