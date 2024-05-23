黎智英案｜邀陳日君做嘉賓　黎批評中梵簽協議如出賣內地地下教會

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（23日）踏入第82天，控方續播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」。黎在其中一集節目中，邀請了香港榮休樞機主教陳日君做嘉賓，讚揚陳當時雖已88歲高齡，仍遠赴羅馬求見教宗，希望商討香港教區主教繼任人安排，即使最後失敗而回，他的行為仍令人欽佩。黎又批評梵蒂岡與中國簽署秘密協議，等如出賣內地的「地下教會」，並問陳日君如果香港教會被迫成為「愛國教會」，會否考慮成立「地下教會」，黎並稱若成真會成陳的第一個信徒；陳卻回應稱「地下教會」不應有領袖，應由大家一起去成立。



黎智英在其訪談節目稱，他對中國未來感到樂觀，不認為中國會變成北韓或者俄羅斯等獨裁國家。(資料圖片)

黎被聽眾問對中國未來的看法

黎曾在2020年9月17日的「Live Chat」中，被海外聽眾問及他對中國未來20年的想法，他回答指現時中國居民能夠周遊列國見識世界，越多人去旅遊，便會有越多人受到啟發，渴望爭取自由及法治，或會令中方承受更大壓力。當民眾聲音化為「群眾效應」，中共便要作出改變。黎稱他對中國未來感到樂觀，不認為中國會變成北韓或者俄羅斯等獨裁國家。

相信美採強硬態度是為中國挖起做準備

黎另在同年9月24日的節目上，指他相信美國採取強硬態度，是為中國挖起而做準備，又指時任總統特朗普以科技壓制中國軍事挖起不算太遲，由於中國十分依賴外國技術，西方國家實施的技術制裁將會對中國經濟造成嚴重打擊，預計台灣有機會取而代之，成為亞洲科技中心。

認為中共懼怕宗教組織

黎又在同年10月6日的節目上，分享他對宗教的看法。他認為中共十分懼怕宗教組織，因為宗教組織建基於中共缺乏的價值觀及道德觀念，容易聚集人民對抗政權，所以中共不想人民擁有宗教，又提到許多人以為中共主張「無神論」，但事實上「他們想自己成為神」。

自問自答稱若知會坐牢會否做同樣的事

談及被捕，黎憶述他被警方扣查期間，曾撫心自問，如果一早知道或會面臨牢獄之災，他會否再做同樣的事，他很快就回答說：「會，我會做同樣的事，因為我就是這樣的人，這就是我的性格。」強調如果命運造就了他的性格，那便是神的祝福，他不會嘗試改變命運，而是存感恩的心接受自己的信仰。

天主教榮休樞機陳日君曾獲邀到黎智英的訪談節目做嘉賓。（資料圖片/余俊亮攝）

透露陳日君曾到羅馬商討繼任人安排

控方之後播放同年10月8日的「Live Chat」，該集邀請香港榮休樞機主教陳日君作為嘉賓。陳講述他當時遠赴羅馬欲與教宗商討繼任人安排，希望教宗不要受到政治因素影響，並曾將一封書信交給教宗秘書，但等了四日仍無回音，最後決定回港。黎讚揚陳即使已達88歲之齡，仍嘗試前往當地組織這樣的事情發生，即使最後失敗了，他的行為仍然令人欽佩。

指中梵秘密協議是出賣內地的地下教會

提及2018年中國與梵蒂岡簽署秘密協議，黎認為梵蒂岡此舉是出賣內地的「地下教會」，形容情況災難性，又指梵蒂岡沒就西藏和香港的人權問題發聲，是拋棄了其道德威信。他又提到，時任香港教區宗座署理樞機湯漢，呼籲信徒不要就《國安法》表達意見，可見天主教教會面臨很大壓力。

黎稱願意做地下教會的第一名信徒

黎在節目上問到，如果香港教會被迫成為中國的「愛國教會」，陳日君會否考慮成立「地下教會」，又稱如果陳願意這樣做，他會成為第一名信徒；陳回應說「地下教會」不應該有領袖，強調神才是大家的領袖，若要成立「地下教會」應由大家一起去做。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022