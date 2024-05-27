孫玉菡會見全國勞動模範交流團 就推動社會發展交換意見
撰文：洪芷菁
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勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）在社交平台表示，下午與訪港的全國勞動模範交流團會面，就推動社會發展交流意見，包括港珠澳大橋管理局原黨委書記、局長及三位南粵工匠。他期望，本港勞資雙方秉持互諒互讓、互相欣賞的精神，推動更多嘉許活動，建立更正向的勞資關係。
與全國勞模交流 包括港珠澳大橋管理局局長
勞工及福利局局長孫玉菡今日下午在社交平台Facebook表示，在與全國勞動模範交流團會面時，就弘揚勞動和工匠精神，促進良好勞資關係，從而推動社會發展交換意見，並稱四位全國勞動模範都是精英。
他介紹指這些精英包括朱永靈團長是港珠澳大橋管理局原黨委書記、局長，另外三位為葉世遠、黃雲飛和唐奇皆是南粤工匠，他們分別是廣汽本田汽車鈑金工、中國電信集團移動通信首席專家，以及廣東特地陶瓷研發總監。
孫玉菡：每位勞工發揮小齒輪力量
孫玉菡續指，他們在分享中提到，堅持創新理念，精益求精，切磋琢磨，做好前線工作。「事實上，每位勞工朋友默默發揮每個小齒輪的力量，互相合作，努力不懈，從而推動工程成功落實，同時維持項目運作暢順，他們實在功不可沒。」
他又感謝廣東省總工會、內地有關部門和工聯會的支持和協調，在今年五一勞動節以來向社會特別是勞工界、學生和青年介紹全國勞動模範，加深認識勞動精神，為各行各業作出貢獻。他期望，本港勞資雙方秉持互諒互讓、互相欣賞的精神，推動更多嘉許活動，表揚傑出員工，建立更正向的勞資關係。
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