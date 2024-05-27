孫玉菡會見全國勞動模範交流團　就推動社會發展交換意見

勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）在社交平台表示，下午與訪港的全國勞動模範交流團會面，就推動社會發展交流意見，包括港珠澳大橋管理局原黨委書記、局長及三位南粵工匠。他期望，本港勞資雙方秉持互諒互讓、互相欣賞的精神，推動更多嘉許活動，建立更正向的勞資關係。



勞工及福利局局長孫玉菡今日下午與今日訪港的全國勞動模範交流團會面，就推動社會發展交流意見。（勞工及福利局Facebook圖片）

與全國勞模交流 包括港珠澳大橋管理局局長

勞工及福利局局長孫玉菡今日下午在社交平台Facebook表示，在與全國勞動模範交流團會面時，就弘揚勞動和工匠精神，促進良好勞資關係，從而推動社會發展交換意見，並稱四位全國勞動模範都是精英。

他介紹指這些精英包括朱永靈團長是港珠澳大橋管理局原黨委書記、局長，另外三位為葉世遠、黃雲飛和唐奇皆是南粤工匠，他們分別是廣汽本田汽車鈑金工、中國電信集團移動通信首席專家，以及廣東特地陶瓷研發總監。

勞工及福利局局長孫玉菡今日下午與今日訪港的全國勞動模範交流團會面，就推動社會發展交流意見。（勞工及福利局Facebook圖片）

孫玉菡：每位勞工發揮小齒輪力量

孫玉菡續指，他們在分享中提到，堅持創新理念，精益求精，切磋琢磨，做好前線工作。「事實上，每位勞工朋友默默發揮每個小齒輪的力量，互相合作，努力不懈，從而推動工程成功落實，同時維持項目運作暢順，他們實在功不可沒。」

他又感謝廣東省總工會、內地有關部門和工聯會的支持和協調，在今年五一勞動節以來向社會特別是勞工界、學生和青年介紹全國勞動模範，加深認識勞動精神，為各行各業作出貢獻。他期望，本港勞資雙方秉持互諒互讓、互相欣賞的精神，推動更多嘉許活動，表揚傑出員工，建立更正向的勞資關係。