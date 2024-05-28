黎智英案｜接受外媒訪問黎直言將入獄　又稱堅持抗爭永不會認罪

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（28日）踏入第85天，控方續播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」及其他訪問片段。黎在其中一集「Live Chat」節目中，被觀眾問及他對香港即將變成「一國一制」的看法，他表示香港雖然尚未變成「一國一制」，但港人教育、司法制度及傳媒自由度多方面受到打擊，情況持續的話肯定會變成「一國一制」。另在被正式控告違《國安法》前數天，黎曾接受美國「霍士財經台」訪問，當時他稱仍有其他案件在身，預計將要入獄，但明言作為一個堅持抗爭的人，他永遠不會認罪。



黎智英稱香港賦予他自由、機遇和教育，他所做的，只為回報香港。

黎指香港賦予他自由機遇和教育

控方今播放黎智英於2020年12月被起訴《國安法》前兩週的「Live Chat」及其他訪問，其中黎於同年11月27日，出席「香港監察」創辦人羅傑斯（Bendict Rogers）的節目，分享他童年偷渡來港的事迹。黎原住在內地，某次因為幫人搬行李，而獲贈一塊來自香港的朱古力，他嚐過朱古力後，決心要來香港，便在12歲那年偷渡來港做童工。雖然十分貧困，但仍滿懷希望，因為香港賦予他有自由、機遇及教育。他現時所做的，只是為了回報香港。

若能克服恐懼將會變得強大

談及當時社會情況，黎指民間團體十分重要，因為權力來自人民，而非來自政府，如果人民能夠克服恐懼，將會變得非常強大。黎又表示，離開從來不是他的選擇，若要退出就是擊倒自己，即使面臨被起訴的壓力，他反而覺得更快樂，亦對香港前境感到樂觀，因他相信歷史會站在他們一方。

黎認為監控越多反抗越激烈

兩日後，黎又在節目上指國家主席習近平是「獨裁者」，甚至乎比毛澤東更加強大，因為現時中國經濟蓬勃發展。他提到中共監控情況，形容從未有一個獨裁極權如中共般，擁有這種科技，能夠嚴密監察人民一舉一動，他不相信人民能承受這種高度監控而不反抗，並說監控越多，反抗便越激烈。

香港的文化及價值觀是最寶貴的東西

有觀眾表示，有聲音指香港即將變成「一國一制」，問黎香港還剩低甚麼價值？黎回答說，香港的文化及價值觀，便是港人最寶貴的東西，他認為香港尚未變成「一國一制」，但「再落去就肯定係一國一制」，因為港人的教育、司法制度及傳媒自由度都受到打擊。黎並說：「一國一制係要嚟，但係我哋唔等於我哋要袖手（旁觀）跪係度。」

黎智英認為美國應以疫情作為與中國交易的條件。（梁鵬威攝）

認為美國應以疫情作為與中國交易的條件

及至12月1日，黎再在「Live Chat」上表示美國應對疫情最好的解決方案，是要求中國給予人民言論自由，以防再有欺瞞疫情的情況發生，例如最早發現病毒的醫生李文亮，便可及早將消息散播出去，政府就可採取措施控制疫情，美國應以此作為與中國交易的先決條件。

擔心港人不抗爭會變成新疆

被問及香港會否被同化成為中國的一個城市，黎稱如果沒有奇蹟出現，並說：「如果習近平繼續做主席，我哋就仆街㗎喇，無機會再保持香港特殊地位。」他認為港人信奉西方的價值觀，倘若港人將這些價值觀散播至內地，對中共政權十分危險，港人擁有價值觀甚至會比新疆的回教更危險，他擔心如果港人不繼續抗爭，香港或會變成新疆，甚或比新疆「更大鑊」。

黎智英曾受霍士財經台訪問。（FOX Business）

望拜登將香港人權放首位

黎同日接受「霍士財經台」訪問，提到他當時涉嫌違《國安法》被捕，但尚未被正式落案起訴，又指他來年將有其他案件，預計將要入獄，但作為一名堅持抗爭的人，他必然不會認罪。另他提及美國總統拜登的對華政策，希望拜登將新疆和香港的人權放在首位，以此作為與中國的談判條件。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022