多圖直擊粵港澳三地首次聯合演練　救援隊長：三方互給予寶貴經驗

為實踐《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，保安局及消防處派員參加首次由粵港澳三地的消防救援單位，於周一至三（27至29日）在江門進行48小時應急救援聯合演練「聯城」。是次演練場地合共有11個救援項目，香港消防隊於周二（28日）則聯合三地有演練7個訓練項目。



香港跨境救援隊隊長招健鷹表示，演練所帶來的成果非單向，「係三方面都互相畀到大家寶貴嘅經驗同協作。」



模擬江門巿發生地震 消防處人員派員救援

是次演練模擬江門巿發生地震，引致多幢樓房倒塌、傾斜，有山泥傾瀉及泥石流事故，導致多人被困及大量傷亡。

演練背景為香港消防處於5月27日早上8時收到由廣東省消防救援總隊要求通知支援，隨即派出27名災難應變救援隊隊員、5輛消防車、超過400件救援裝備、工具及物資，並於上午10時半於啟德消防局出發前往江門市，亦是首次利用綠色通道安排測試，人員及工具可以直接經港珠澳大橋邊檢站前往操練演練場地。

香港跨境救援隊隊長招健鷹（左）表示，是次有7個項目由粵港澳三地救援人員合力完成，考驗救援隊專業及協作能力；香港跨境救援隊小隊副隊長劉偉康（右）亦指，對首次的三地演練感到深刻。（廖雁雄攝）

香港消防隊參與7個救援項目 包括建築物倒塌破拆救援

香港跨境救援隊隊長招健鷹表示，希望藉是次演練落實及試練與有關行動方案之下的聯合應急指揮機制，為未來推進跨境綠色通道政策奠定良好基礎，有助三地政府切實提升跨境救援的應變能力。

在48小時演練中，一共有11個救援項目，包括城市建築高空繩索救援、峽谷高空繩索V型救援、複雜環境繩索轉運救援、複雜區域生命搜索營救、建築物倒塌破拆救援、山岳高空繩索T型救援、山體滑坡坑道進救援、井下受限空間救援、纜車停運事故救援及山岳墜崖事故救援。

香港消防隊是次參與的7個救援項目。第一項「城巿建築高空繩索救援」模擬一層高層建築因地震而傾斜，有人員被困3樓、脊柱受傷，救援人員上到6樓制作繩索下放及提拉，採用擔架方式提拉營救，將被困者移至6樓後，用繩索斜放下至地面。

「城巿建築高空繩索救援」模擬一層高層建築因地震而傾斜。（廖雁雄攝）

第二項「複雜區域生命搜尋營救」是模擬餘震救援的貨櫃訓練區域，當中多人被困。救援隊員拆破鋼筋網、木板和水泥板等障礙物，對受困者進行醫療急救處理後救出。

「複雜區域生命搜尋營救」模擬餘震救援的貨櫃訓練區域。（廖雁雄攝）

第三項「山岳高空繩索T型救援」則是模擬山谷內建築物廢墟有人員被因，救援人員利用兩側建築設置繩索錨點，製作成T 型系統，並攜帶生命探測儀器至山谷廢墟，在地面開展生命跡象搜索。

當確定被困者位置後，會清理廢墟，將被困者救出，沿繩索系統運至頂樓，再沿樓梯將被困者轉移至安全區域。

第四項「建築物倒塌破拆救援」模擬斜樓內有多名人員被困，1人有小腿骨折、1人被重物壓著，1人被外物穿過身體，2人無外傷。

樓梯發生整體倒塌，救援隊員沿牆攀登至樓頂，在頂樓設置繩索錨點，利用繩索下降至指定樓層窗口，破拆防盜網後進入樓內，對建築牆面進行雙L型支撐和兩個雙T型支撐，並在樓板實施安全破拆接近受困者。對其進行醫療處理後，沿着進入路線反方向將被困者轉移至地面。

第五項「纜車停運事故救援」模擬山谷纜車停駛，1人脊椎受傷被困於纜車，經醫療處理後，需採用擔架垂直下降至地面，另外1人左小腿骨折被困於纜車，經醫療處理後，利用適當方法把傷者下降至地面。救援隊員垂直下降至地面，回收繩索。

第五項「纜車停運事故救援」模擬山谷纜車停駛。（廖雁雄攝）

第六項「山體滑坡坑道掘進救援」是模擬地震導致山崩引發泥石流、房屋被埋，有人員被困。救援隊員先採用人工、儀器、犬隻及綜合方式進行搜索，確定受困者位置後，採用坡板支撐，以坑道掘進方式挖掘被壓人員，將受困者轉運至地面。

第七項「井下受限空間救援」為模擬深井內有人被困、昏迷及左大腿骨折。救援隊員沿樓梯上至樓頂(擔架不能從樓梯到地面），在受限空間內採用安全破拆技術，並對被困者進行醫療處理後，將其救出，利用繩索系統用擔架下放至地面。

救援隊長：確保能夠提供最快速、最有效、最可靠救援能力

香港跨境救援隊隊長招健鷹表示，是次有7個項目由粵港澳三地救援人員合力完成，考驗救援隊專業及三地人員的協作能力，亦充分體現三地人員的團體精神，困境中無分彼此互相幫助，為未來可能發生的真實事故，提供寶貴經驗及訓練。他認為演練意義重大，顯示跨地區合作於危急管理中的重要性。

為咗粵港澳三地嘅緊急應對機制，設立咗新嘅標竿。 香港跨境救援隊隊長招健鷹

他續指，未來香港消防處亦都會繼續與另外兩地緊密合作，透過定期訓練及演練不斷去提升其各種緊急情況的準備及能力；三地消防人員亦都會以保護大灣區人民生命、安全為首要目標，確保在有需要情況下，能夠提供最快速、最有效、最可靠的救援能力。「演練上（我們）帶到（的成果）唔係單向，而係三方面都互相畀到大家寶貴嘅經驗同協作。」他指透過各小隊的指揮溝通、三方協調及工具運用，「我哋一路去試，試到一個最好、我哋認為最有效嘅方案，今次演練目的就係咁。」

香港跨境救援隊小隊副隊長劉偉康表示，對首次三地演練感到深刻，並指因為要與三地合作時大家所用工具不同、訓練等有差異而有一定困難。但他作為小隊隊長，則要在短時間內了解各地特質而作調節，例如當中與澳門合作的斜樓搜救時，因所用工具不同，稍有影響效率，但終亦透過交流、溝通等，令效率逐步增加。

救援人員由直升機運送物資和傷員轉運。（廖雁雄攝）

香港消防隊未有參與另外三項救援，包括「峽谷高空繩索V型救援」模擬山谷有人被困，救援隊員利用兩塔設繩索錨點，製作V型系統救援；「山岳墜崖事故救援」模擬有人員墜崖，周圍製作繩索，用擔架陪伴方式營救；及「複雜環境繩索轉運救援」模擬地震導致建築物交錯倒塌，頂樓有人員昏迷，急需轉移醫院救治。另有一項第二日演練另設的項目，是救援人員由直升機運送物資和傷員轉運。