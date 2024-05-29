自閉症青年FB連發煽動帖文　官疑與其智力及精神健康有關　押後判

撰文：朱棨新
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患有自閉症和輕度弱智的無業漢，涉1個多月內在Facebook發布12則帖文，包括「首先殺警察，廷(然)後殺特首」、「6萬多個勇士抗爭者部隊一齊闖入政府總部立法會特首辦」。他今（29日）在區域法院承認煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。法官先替被告索取精神科和感化報告，押後至6月12日判刑，期間被告續還柙。

被告陳俊浩，21歲。他被控於2023年9月13日至10月10日，在香港意圖使公職人員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他身份不詳的人，非法及惡意導致該等公職人員的身體受嚴重傷害。

被告陳俊浩在區域法院開審在區域法院承認煽惑罪名。

一個月內連發12則煽動帖文

案情指，被告於涉案期間，於社交媒體Facebook發布共12則帖文，包括「首先殺警察，廷(然)後殺特首」、「政總保安是狗，黑警是狗」、「2萬個大力闖入立法會，2萬個大力闖入政府總部，2萬多個關(闖)入特首辦，抗爭者部隊勇士必須手持武器先大力闖入」、「6萬多個勇士抗爭者部隊一齊闖入政府總部立法會特首辦」和「光復特首，時代革命」。被告於同年10月24日被捕，警誡下承認發布該12則帖文。

被告需定期覆診和服藥

辯方庭上透露，被告患有自閉症和輕度弱智，現時需定期覆診和服藥。法官指，被告犯案很大可能和其精神健康、智力有關，遂索取被告的精神科報告，以決定是否適合判處醫院令。此外，法官亦索取被告的感化報告。

案件編號：DCCC 88/2024

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