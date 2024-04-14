夜繽紛｜葵青戲棚雞蛋仔40元4個　均價減33%　檔主解釋貴價原因

乘著「18區夜繽紛」計劃、一連三日舉行的葵青戲棚今晚（14日）結束，去年賣30元兩個雞蛋仔而引起熱議的「微笑雞蛋仔」，今年繼續現身戲棚，售價改為40元四個，平均每個10元，比去年的15元大減33%。



檔主曾先生指去年定價被廣泛報道後，對整體生意有影響，但得到街坊支持而決定回歸。他希望夜繽紛可延長至一周，因三天時間過於倉促、不利檔販。



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「微笑雞蛋仔」檔主曾先生指，有留意到各區正舉行「夜繽紛」活動，但看到港人近來北上成風，曾擔心生意額會因此受影響，不過比預計好，「青衣呢到（夜繽紛）搞得唔錯......（生意額）可接受囉。」

他表示，攤位本身不用租金，但場地提供的電力不足以應付經營，故有特地增加電力供應。由於每日只有預備賣百多份，故整體亦然有賺，他指觀察到今年市民消費能力「差咗少少」。

「微笑雞蛋仔」檔主曾先生指，曾擔心北上潮影響生意，但3日下來生意可以接受。（蘇煒然攝）

街坊受落決定再回歸 檔主曾先生：好食咪肯消費

「微笑雞蛋仔」上年索價30元兩個，被指定價太進取，曾先生就指「嗰時俾人搞到好大鑊」，故未有競投當時其他活動的美食檔。他解釋指，當時定價30元是由於雞蛋仔加上不同餡料、又製作成「鴨蛋Size（尺寸）」，不料因此引來報道。「青衣呢班人（街坊）話畀我聽，食過覺得好食」，有人就專誠回來再光顧，他亦因此選擇回歸葵青戲棚。

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而面對香港飲食、零售市道低迷，曾先生認為最緊要質素，「（市民）好食咪肯消費，唔係淨係睇錢」，「出面一底（齋）雞蛋仔都賣緊廿零蚊」；但「微笑雞蛋仔」加上麻糬與其他材料，並保有賣相。他形容「上年已經係排長龍」，故今年仍然有人支持。

不過曾先生亦認同行業有因北上潮而整體受損、甚至倒閉，「其實依家好多吉舖，唔係好敢拎（租）嗰啲舖做嘢」，然而同一時間，舖租卻加得貴、加得快，他認為「羊毛出自羊身上」，市道低迷下，加租其實變相令生意難做，「我哋（生意）都無辦法」，他現時亦只保留觀塘一間門市，附以參展活動美食檔。

「Set完三日又再拆」 盼延長夜繽紛至一周

被問到今次「夜繽紛」的成效，曾先生就認為展期只有三日，對於檔販而言其實相當辛苦，「（事前）又要Set場、（事後）又要搬走啲嘢」，他稱明白主辦方擔心「閒日無乜人」，但葵青戲棚位於住宅區，相信不少市民放工放學都會有空到訪，故建議可以延長至五天、甚至一個星期更好，「Set完三日又再拆，跟住第二個場再搞，又要再Set個場。」

至於應否長期保留夜市，曾先生亦同意香港應該設有，但重點在於「邊啲地方搞」，他稱「呢啲（青衣）始終運動場無可能唔畀人運動」，所以長期佔據這類場所難以實行，「如果可以（仿傚）台灣，梗係好啦。」

從大角咀駕車前來的麥小組指，自己沒有特別偏好北上，未來有時間亦會到其他「夜繽紛」活動。（蘇煒然攝）

大角咀居民事隔3年再到戲棚：香港都唔係差嘅

光顧「微笑雞蛋仔」的麥小姐專程從大角咀駕車而來，今年是闊別三年後，與家人再到戲棚。她是首次光顧「微笑雞蛋仔」，不認為索價太過分，「其實呢啲地方都係差唔多（價錢）」、「依家雞蛋仔都廿幾三十蚊一底」。

但她認為感覺其他小食偏貴，因大角咀附近同類小食較便宜，但視乎家人，亦會樂意在此消費更多。

平日會與家人北上的她指，北上即使物價較便宜，但只「差少少價錢」，又認為「香港（服務）都唔係差嘅」，兩地差異非想像中大；她又表示，若然抽到時間，仍然會到其他區的「夜繽紛」活動。