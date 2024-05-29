謝展寰：研以大灣區設施處理部份香港垃圾　目標2035年停用堆填區

垃圾徵費計劃暫緩推行，環境及生態局局長謝展寰今日（29日）在新城節目上表示，現時社會對回收需求大，港府會趁機加大力度宣傳教育和增加回收設備的配套，目標在2035年停用全部堆填區。垃圾徵費落實無期，坊間再次討論將香港垃圾輸往大灣區處理，謝展寰稱正與大灣區商討「無廢灣區」概念及廢物資源一體化，即包括利用大灣區資源處理香港廢物，已進入商討法規及細節階段：「部份垃圾如果可以不是運到內地處理，而是有一些設施可處理大灣區的廢物，都可以處理香港的廢物，這樣做的話，相信成本效益將來推動綠色產業經濟發展都有很大的好處，所以這方面與內地不斷探討中。」



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原定在今年4月1日實施的垃圾徵費此前曾押後至8月1日施行，及至27日的立法會聯席會議，政務司副司長卓永興公布垃圾徵費的施行時間將無限期暫緩。

謝展寰今日出席新城電台節目時表示，現時社會對廚餘回收需求大，政府要把握市民對回收的熱切關注，再加大力度推動宣傳教育和回收配套等設備，然後再視乎情況行下一步。

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目標在2035年停用所有堆填區 第一座轉廢為能設施將在明年投入運作

他亦指，即使暫緩垃圾徵費，但政府仍希望可在2035年徹底停用堆填區，第一座的都市固體廢物轉廢為能設施（I·PARK1）現正在石鼓洲旁邊的人工島興建，將在明年開始使用，而環境局亦會在下月，向立法會申請撥款在屯門曾咀興建第二座轉廢為能設施，這座設施的規模更大，連同I·PARK1，在第二座投入運作後，他稱屆時可關閉打鼓嶺堆填區。

同時，他表示會繼續在北部都會區覓地興建第三座轉廢為能設施，當3座設施都投入運作時，則可關閉全港所有堆填區。

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持續商討垃圾資源處理一體化打造「無廢灣區」 涉廢物出入境法規

至於談及與大灣區共同合作，打造無廢灣區，謝展寰表示，希望可與大灣區探討垃圾資源處理一體化，讓大灣區的廢物設施處理部份香港垃圾，相信成本效益較高，亦有助推動綠色產業。不過，此舉牽涉到廢物出入境法規及標準制定等問題，環境局會繼續與灣區討論整體運作細節及雙方的角色。

他指，望將廢紙等垃圾變作資源，香港每日有約1,000噸的廢紙被棄置，可將其收集並運到大灣區紙廠生產再造紙；他相信配合内地較低的土地和勞工成本，以及香港的資金和技術，有望可長遠建立廢物資源一體化的無廢灣區，這對香港及大灣區在處理廢物和資源循環上的合作都會有所裨益。

▼5月27日 垃圾徵費無限期暫緩推行▼

