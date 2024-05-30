今日必看8分鐘｜三跑地盤田螺車翻側司機被壓｜47人案14被告罪成

機場三跑地盤田螺車翻側 司機被壓至盤骨骨折 痛苦悲鳴：唔得啊

今日（30日）下午1時許，機場三跑地盤發生意外，工地內一輛田螺車疑意外翻側，壓到該車姓丘（30歲）男司機，他盤骨骨折。救援人員接報到場將傷者救出，並送往瑪嘉烈醫院救治。警方現正調查意外成因。

元朗大棠山道電單車失控撞鐵欄 司機死乘客傷 兄弟陰陽永隔

元朗發生致命車禍。周四（30日）凌晨零時半左右，一輛川崎忍者 (Kawasaki Ninja ) 電單車沿大棠山路往燒烤場行駛，途至避雨亭對開時突然失控「自炒」。其中33歲男司機不省人事；男乘客則仍有知覺。救護員接報趕至，先將昏迷不醒的男司機送博愛醫院搶救，惟終證實傷重不治；男乘客傷勢不輕，送往屯門醫院救治。警方正調查車禍成因，據悉包括電單車是否超速導致失控。

伊利沙伯醫院懲教職員被指目露凶光 遭放飛劍襲擊 警制服拘1男

今日（30日）上午11時半左右，油麻地伊利沙伯醫院一名男子報案，聲稱被懲教署職員襲擊。現場消息稱，該名46歲男子行經A座1樓時，遇上懲教署職員正押犯到來醫院，聲稱其中一名懲教署職員目露凶光，於是向對方吐口水施襲。懲教署職員召喚增援，對方亦致電報警。警員到場時該名男子情緒激動，需要數人合力制服，他涉嫌「襲擊公職人員」被捕帶走。現場消息指，該名男子精神有異。

47人案｜劉偉聰李予信脫罪 律政司提上訴 罪成14被告6.25求情

民主派47名人士涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，被指串謀顛覆國家政權罪，其中16人不認罪，案件2023年在西九龍法院（暫代高等法院）經過逾百日聆訊，國安法三名指定法官：陳慶偉、陳仲衡及李運騰，今早（2024年5月30日）裁決，公民黨的李予信及大律師劉偉聰二人，罪名不成立，黃碧雲等14名被告罪成。法官休庭後有女旁聽人士流淚。

47人顛覆案｜鄧炳強：危害國家安全難逃法網 律政司會就脫罪上訴

47人民主派「35+」初選案今日（30日）裁決，不認罪的16名被告當中，14人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，只有大律師劉偉聰、前公民黨成員李予信兩人脫罪。保安局局長鄧炳強在裁決後見記者，斥犯罪者出賣香港人，「極其醜惡、醜陋和惡毒」。

大角咀住宅大廈三樓臨時工作台被強風吹落地面 壓毀兩車工人被捕

大角咀發生高空墮物案，一名工人被拘捕。周四（30日）凌晨零時許，洋松街22號一幢私人住宅大廈，據報3樓平台會所位置，於昨天日間進行更換天花燈工程，由於工程仍未結束，故較早時放置在3樓平台、約5米高的鋁架臨時工作台並未拆走。然而，懷疑工作台未有固定鎖緊，加上天文台正值發出強烈季候風信號，鋁架工作台於今日凌晨時分，終被強風由三樓吹至跌落街，剛巧壓中一輛私家車及一輛客貨車。

觀塘夜繽紛｜檔主投訴管理不當慘蝕10萬 部份最後一晚離場罷市

為鼓勵消費，政府由上年開始舉辦多項「夜繽紛」活動，其中於觀塘裕民坊附近舉行的「龍騰觀塘仲夏夜市」，歷時20日在今晚（29日）完結，但有檔主今日提早離場，以罷市表示不滿。有受訪檔主控訴，主辦方管理不善，導致整個展期只有約2萬元生意額，與當初引用數據相差甚遠，有部份商戶更選擇提早離場；也有檔主認為主辦方管理不善，卻一直未有正面回應商戶要求改善，估計要蝕10萬元。

社協推師友計劃 學生在友師指導下創業：好有信心佢俾到方案我

為了擴闊基層學生的眼界，香港社區組織協會（SoCo）於2023年6月起開展為期3年名為的「飛躍行動 - 基層青年實習、師友及社區服務計劃」的師友計劃，邀請企業員工或具工作經驗人士擔任友師，與配對的基層學生分享職場經驗、生涯規劃意見。