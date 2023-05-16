過渡性房屋｜樂善堂彩虹「樂屋」動土　標榜人均面積70平方呎起

九龍樂善堂彩虹彩興路過渡性房屋「樂屋」項目今日（16日）舉行動土禮，預計明年首季落成。這幢全港首個樓高8層的過渡性房屋採用組裝合成法，331個單位中，有108個單位是翻用土瓜灣宋皇臺道「樂屋」組合屋，標榜人均居住面積不少於70平方呎。



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三分一單位用原宋皇臺道組合屋搭建

九龍樂善堂主席李聖根在動土禮致辭，他指是次團隊創新猷，將土瓜灣宋皇臺道108個組合屋遷至彩興路，再拼上223個全新組合屋，興建樓高8層共331個單位的過渡性房屋「樂屋」，創新環保、重用組合箱之餘，更是全港首個8層高的過渡性房屋，「可謂是雙重新猷。」他表示，團隊在興建土瓜灣宋皇臺道樂屋時，已經在重用和搬遷上花了很多心思，務求做到環保重用。

李聖根表示，樂善堂由2017年翻新地產商捐出的唐樓單位、到改裝學校、運用酒店、興建組合屋。他說每次探訪「樂屋」的家庭，見到孩子和父母等臉上的幸福感，便知道團隊的努力是非常值得的。今屆政府更增添簡約公屋，李聖根形容是惠民好政策，樂善堂十分支持。

房屋局局長何永賢擔任是次動土禮主禮嘉賓，她感謝樂善堂和政府團隊一直以來支持及推動對過渡性房屋項目，為基層家庭解決房屋問題。她表示，彩虹彩興路樂屋項目共提供331個過渡性房屋單位，可供2至5人家庭居住，地下設2個無障礙單位和升降機，預計2024年第一季竣工。

項目基本申請資格為輪候公屋3年或以上的家庭，或居於不適切房屋及急需社區支援的家庭。單位內備有客飯廳、就寢區、煮食空間連廚櫃、獨立廁所連淋浴間，人均居住面積不少於70平方呎。是次項目更獲中電資助66萬元支援家電予住戶。問題，讓兒童及青少年有學習及活動空間。