密閉空間工作守則修訂版今刊憲　須全程拍攝出入口　設半年寬限期

沙田源禾遊樂場4月再發生涉及沙井的致命工業意外，勞工處遂加快完成修訂《密閉空間工作守則》，並於今日（31日）刊憲。勞工處指，修訂後的《工作守則》要求東主或承建商須採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間出入口拍攝視頻以監督相關人員在執行和遵守安全控制措施的情況，並須保存視頻記錄。

該處指，考慮到業界需時設置合適的設備和作出所需安排以全面落實執行各項安全預防措施，修訂後的《工作守則》設六個月寬限期，今年11月30日生效，以便業界有充分時間準備。



▼4月22至23日 沙田奪命沙井工業意外▼



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新修訂的《工作守則》今日刊憲，加強東主或承建商對監督密閉空間工作的要求，包括在整段工作期間，於密閉空間的出入口拍攝影片，以監督相關人員在執行和遵守安全控制措施的情況，並須保存影片紀錄。

《守則》亦列明評估某工作是否屬於地底喉管工作的考慮因素、新增詳細的危險評估表格範本和載列空氣監測警報設備的設定，以及更新許可工作證明書範本。

《守則》具特殊法律地位 不遵條文法庭可用作裁定是否犯職安健法例

勞工處表示，考慮到業界需時設置合適的設備和作出安排以，經修訂的《守則》設有六個月的寬限期，修訂版將於11月30日生效。發言人又指，《工作守則》具有特殊的法律地位，在刑事訴訟中，若相關人士不遵從條文，法庭可用作裁定是否觸犯有關的職安健法例。