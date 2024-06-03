過江龍攻港｜深圳領展中心城研引進內地KTV來港︰一齊將塊餅做大

【深圳商場訪問之一】近年不斷有內地「過江龍」殺進本港，掀起一浪接一浪的排隊熱潮，但原來除了餐飲業外，娛樂場所亦有意進軍香港市場。深圳領展中心城早前帶同內地KTV的團隊到香港考察，難道本地商家只能處於捱打的局面？



領展項目公司總經理（中國內地）莊美蓉認為，目前理應鼓勵顧客回歸實體消費，強調兩地並不是零和遊戲，例如領展中心城亦會引進香港品牌到內地進駐，如健身中心24/7 FITNESS的會員可跨境使用服務。「大家一齊將塊餅做大，啲商家先至可以更加好發展。」



▼深圳領展中心城▼



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八合里新城市廣場開首店 農耕記進軍黃大仙中心

近年陸續有內地的「過江龍」殺進本港，更有愈演愈烈之勢，包括最近剛開業便大排長龍的農耕記、即將進駐沙田新城市廣場的八合里牛肉火鍋等。領展中心城為香港領展在內地的資產項目之一，亦積極推動場內受港人歡迎的品牌，到香港領展旗下的商場擴展業務，例如農耕記在黃大仙中心便開設分店。

不過除了餐飲業外，原來娛樂場所亦有意進軍香港市場。領展項目公司總經理（中國內地）莊美蓉表示，去年公司周年晚宴後，曾與內地的同事到尖沙咀一間KTV繼續聚會，卻意外得到大量負評。「同事就一路唱一路話冇歌嘅？個螢幕咁細嘅？咁舊嘅？一大堆啦。」

領展項目公司總經理（中國內地）莊美蓉。（歐陽德浩攝）

「魅KTV」團隊三四月份曾到香港考察

正當香港KTV市場不斷萎縮的同時，港人卻爭先湧後體驗內地的KTV。莊美蓉便以中心城內的魅KTV為例，房間的四面牆均是大螢幕，中間設有小舞台，並放有落地型咪高峰。惟他們剛進駐領展中心城時，並不清楚港人的生活習慣，仍維持午後營業。「係我哋話返畀個客聽，你星期六日呢，（早上）10點鐘好開喇喎，香港人係有唱K嘅需求，可能我想唱下歌，食Lunch都得嘛。」

就在今年的三四月，莊美蓉曾帶同魅KTV的團隊到香港考察，惟因租金及版權等問題需要解決，暫未有新進展。

翻查官網，魅KTV在2017年成立，至今已在內地各省市經營487間門店，正籌備增設142間分店，相信該品牌若願意來港開店，勢必帶來新一波排隊熱潮。

魅KTV在2017年成立，至今已在內地各省市經營487間門店，正籌備增設142間分店。（網上相片）

同時將香港品牌帶往深圳︰兩地並非零和遊戲

問到對內地品牌相繼攻港有何看法？莊美蓉則認為，兩地是互惠互利的關係，由於疫情期間顧客已習慣轉為線上消費，只有他們回歸實體才可達至雙贏。「大家一齊將塊餅做大，啲商家先至可以更加好發展，我哋希望成個競爭係良性嘅，唔係香港市場同深圳市場一個零和遊戲。」

亦因此除了引進內地品牌駐港外，領展中心城作為香港領展在內地的資產項目之一，亦邀請多個香港著名的品牌進駐，例如農本方、DR. KONG等，甚至健身中心24/7 FITNESS的會員，亦可跨境在中心城分店享用服務。

所以點解你會見到我哋將香港好嘅品牌，會希望帶嚟深圳；將大陸比較受歡迎嘅品牌帶嚟香港。競爭力要做好，呢個先係發展最大要素。 領展項目公司總經理（中國內地）莊美蓉

▼2023.12.25 聖誕節港人逼爆深圳商場▼



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五一黃金周客流量再創新高 較去年同期增85%

而領展中心城更推出港人專屬優惠，例如免費領內地電話卡、持回鄉證消費享折扣等，並耗資更新設備，讓持有香港電話卡的顧客，亦可收到驗證碼連接商場的WIFI。或因莊美蓉具針對性的吸客招數，就在今年五一黃金周，商場的客流量便再創新高，較去年同期增85%，銷售額亦增82%，而港人便佔顧客的一半。

莊美蓉特別提到，電子支付工具安全可靠，毋須再兌換現金付款，吸引愈來愈多港人轉用，因此最近亦加入WeChat Pay HK的活動「得閒深港遊」，用戶只要到商場內打卡便可獲得免費奶茶。最終五一黃金周期間，領展中心城舉辦的絲襪奶茶生活周，便吸引逾20萬人打卡。

WeChat Pay HK提升支付限額 助港人內地求醫

騰訊金融科技副總裁洪丹毅公布，WeChat Pay HK在復活節期間，錄得港人消費金額較去年同期增加7倍，消費宗數亦升8倍。他並表示，去年已與70個商場展開合作，估計端午節將是下一個消費新高潮，展望暑假可持續錄得高。

洪丹毅又指，為了方便港人北上消費，在獲得內地及香港金管局支持後，WeChat Pay HK已升級支付限額，每筆上限由兩萬元升至3.8萬元，每年的限額亦由20萬元倍升至40萬元，讓港人可在內地求醫或遞交學費等。

此外，WeChat Pay HK的乘車碼已擴展至上海、武漢、西安、成都及重慶等城市。洪丹毅透酪，未來目標是對接微信支付支持的乘車碼，讓港人身處內地任何城市均可一碼通行。