名駒「浪漫勇士」日本一級賽五連勝　累積獎金僅次「金鎗六十」

馬會表示，今季戰績彪炳的香港中距離馬匹「浪漫勇士」今午（2日）於日本東京競馬場舉行的一級賽安田紀念賽（1600米），取得一級賽五連勝。是繼千禧年代的「靚蝦王」、「牛精福星」後，歷來第三匹攻下安田紀念賽的香港訓練賽駒。其生涯累積獎金已增至逾1.51億元，僅落後已累積逾1.67億元的歷史最高賽駒「金鎗六十」。



香港中距離佳駟「浪漫勇士」成功在日本一級賽安田紀念賽取得五連勝，其生涯累積獎金已增至逾1.51億元。（馬會圖片）

出道至今20戰15勝 生涯累積獎金逾1.51億元

「浪漫勇士」今午（2日）於日本東京競馬場舉行的一級賽安田紀念賽（1600米），取得一級賽五連勝。「浪漫勇士」今仗取得約900萬港元頭馬獎金，其生涯累積獎金已增至逾1.51億元，僅落後已累積逾1.67億元的歷史最高賽駒「金鎗六十」。

「浪漫勇士」已在今季先後勇奪四項一級賽冠軍，分別是澳洲頂級大賽覺士盾（2040米），以及浪琴香港盃（2000米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及富衛保險女皇盃（2000米）。今日是其出道以來取得的第八項一級賽頭馬，累計20戰15勝。

至於由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」，則在十八駒中以第十七名過終點。

練馬師沈集成未懼賽果：對賽駒團隊騎師充滿信心

馬會表示，今日賽事中，「浪漫勇士」早段居於第5位競跑，轉入直路後不久，騎師麥道朗開始把坐騎移出望空。跑至約最後300米進入上斜路段，「浪漫勇士」其時已加速上前取得領先，最後成功以半個馬位距離、1分32.3秒奪魁。

練馬師沈集成賽後指，麥道朗是位世界級騎師，今仗他的鞍上發揮十分出色，「他喜愛浪漫勇士，浪漫勇士也非常喜愛他，馬兒在他胯下經常能發揮最高爭勝水準。老實說，我沒有太過緊張，皆因我對我的賽駒、馬房團隊及騎師充滿信心。」

麥道朗勝出這項日本大賽，亦是他在當地取得的首場頭馬。他稱「浪漫勇士」無疑是馬王級佳駟；今日也是值得自豪的一天，能讓牠出戰這場大賽，並在日本馬迷面前展現其實力，是非常特別及美妙的事情。他又提到今次有機會來到日本策騎，感到十分榮幸，能夠勝出這項大賽，對我來說更別有意義。

同場「遨遊氣泡」落敗 騎師潘頓：馬匹不適應左轉賽事

雖然贏出賽事感到興奮，但沈集成表示，「浪漫勇士」將與「遨遊氣泡」一同於今個星期返港休賽歇暑，不會出戰6月23日，於京都競馬場舉行的另一場日本馬壇春季重頭戲 – 一級賽寶塚紀念賽（2200米）。他稱，對「浪漫勇士」來說今季不再出賽，是個最佳決定。

至於香港冠軍騎師潘頓於賽事的坐騎「遨遊氣泡」落敗，他就指馬匹未能應付東京的左轉跑道，是其落敗主因而非場地狀況；他認為「遨遊氣泡」不適應左轉賽事，應重返右轉場地角逐。