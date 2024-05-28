文物探知館辦山東特展　60套精選文物首度在港展出　明起免費入場

國家文物局、山東省人民政府和發展局指導，發展局文物保育專員辦事處與山東省文化和旅遊廳合辦的「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」今日（28日）於尖沙咀香港文物探知館開幕，活動首次在港展出共60套（約200件）精選山東文物，包括12套（24件）極為珍貴的一級文物；文物年代則橫跨中國史前製陶至西周時期文物等，闡釋齊魯文化由新石器時代到明代的發展歷程；亦有香港出土的重要文物，讓公眾了解兩地文物與多元的中華文化。



活動首次在港展出共60套（約200件）精選山東文物，包括12套（24件）一級文物；其中包括12套（24件）極為珍貴的一級文物；重點展品則包括中國史前製陶技藝巔峰之作「蛋殼黑陶鏤孔高柄杯」、新石器時期只供貴族使用的「白陶三足盉」、山東史前文化象徵器物「紅陶袋足鬹」、用於商朝禮祭的「亞醜鉞」、戰國時期齊國的「套疊銅餐具」、春秋時期的「游鐘」和「水晶瑪瑙串飾」、西周時期的「魯姬鼎」等，其他展品亦有玉石器、陶器、銅器和樂器，闡釋齊魯文化由新石器時代到明代的發展歷程。

▼部分展出文物▼



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至於同場展出的香港文物，則包括彩陶盤、白陶盤、石鉞、牙璋、石串飾等；此外，策展團隊加入了「和合共生」專題，選取史前、漢代和明代三個歷史階段，對比兩地在這三個時期的重要考古發現，讓齊魯文化與嶺南文化「對話」，透過兩個不同地域文化的相近之處，多角度展示中華古代文明起源的「多元一體」和「同根同源」特質。

甯漢豪：山東香港首度合作聯展 盼大眾加強認識中國歷史

發展局局長甯漢豪致辭時指，是次展覽是山東省政府與香港發展局首度合作，帶來非常珍貴且為首次在港展出的山東文物，讓公眾可以了解博大精深的齊魯文化，加強對中國歷史及中華文明的起源和發展的認識。她又交代今次展覽名稱為「禮樂和合 探知齊魯」，是希望透過古代禮樂器，讓公眾認識齊魯文化中獨特深厚的禮樂元素。

甯漢豪說，展覽由構思到籌備時間非常短，順利舉行有賴各方支持、協調，她感謝國家文物局與山東省政府協助，以及當地單位願意借出館藏。

詳情可瀏覽發展局古物古蹟辦事處（古蹟辦）網頁或致電2208 4488查詢

日期︰5月29日至2024年10月6日

地點︰尖沙咀九龍公園香港文物探知館一樓（免費入場）

開放時間︰

星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

逢星期四（公眾假期除外）休館