好客之道｜古天樂任宣傳片主角：做多啲啲，今時今日就係要呢啲！

政府昨天（3日）啟動「好客之道」運動，旅發局亦發布最新一條宣傳片，由本港電影大亨古天樂擔任主角，意味多年來深入民心的影帝劉德華說，「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅」版本，已有革新版。



古天樂在新的宣傳片中，飾演一名顧客，遇到體貼的店員主動提供更多尺寸選擇，令他感受到賓至如歸，在片中末段帶出新世代的好客口號：「做多一步，好客之道」。



香港的士服務是眾多公共交通工具中，被投訴最多的一項，古天樂的旅發局最新宣傳片中，第一個鏡頭就是坐在的士後座，他心裡獨白，「今時今日嘅服務態度，點先至夠呢？」正正是承傳劉德華版本的金句。

2002年劉德華為旅發局拍攝主題為「優質服務，致勝之道」的一系列宣傳片，拍攝手法是多個行業從業員向顧客的要求，作出無禮貌的回應，劉德華就穿插其中，講出金句「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅」，然後再播放令顧客滿意的服務態度應該如何。

古天樂的新宣傳片，拍攝手法就是融入當中角色，主要是講述服務業顧員主動向客人查詢，並多做一步為客人提供多一個產品選擇，讓客人在購物過程中，感受到店員的專業和貼心。

影片中古天樂的第二個場景，是他作為一名顧客，到鞋店選購波鞋，他拿着一款波鞋但仍在店內四處張望，看見由藝人吳肇軒飾演的另一名顧客正在試穿波鞋，正是古天樂想找的款式，然後困惑地望著貨架，未有另一對可供他拿來看。

這時，由藝人朱鑑然飾演的店員走來，主動問古樂天：「先生，係咪想試一試嗰隻（顧客吳肇軒在試著的）鞋呀？」，古天樂欣喜地説：「係呀。」，他靠近店員耳邊細聲説：「（尺寸）11號。」

店員為朱鑑然為古天樂搜尋合適的波鞋，把鞋盒拿到古天樂面前，並對他説：「呢個款偏細，所以我攞埋11號半畀你。」古天樂笑着點頭，在試穿鞋子後滿意地向店員説：「大咗半碼，又真係fit少少喎。」

影片有別於劉德華的版本，他沒有扮演行業或顧客的角色，只是在正反面的場景之間，以類似主持人的角色，行出來說教。

今次古天樂在影片末段，只是繼續獨白，說：「做多啲啲，今時今日就係要呢啲；做多一步，好客之道。」同步的影片畫面，則配上本地人替遊客拍照、涼茶舖讓遊客體驗涼茶、的士司機為旅客搬行李下車，以及咖啡店店員在顧客的外賣咖啡杯上畫上笑臉的畫面作結。

影片結尾浮現宣傳片的主題，「做多一步 好客之道」，英文則是「 LET’S GO THE EXTRA MILE」。