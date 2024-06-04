高鐵臥鋪｜港鐵周三開售京滬通宵班次　臥鋪最平$878周日貴一成

【高鐵 / 臥鋪 / 上海 / 北京】港鐵公司今天（4日）公布，由本月15日起，高鐵香港段逢周五至周一將新增來往香港西九龍站與北京，以及香港西九龍站與上海的臥鋪動車組列車的通宵班次，行車時間分別為12.5小時和11小時。相關車票將於本周三（5日）中午12時可在12306線上平台或App、車務櫃位、售票窗口及售票機等渠道發售。

車票方面，西九龍往返北京西的票價分三種，以港幣計算分二等座937元、動臥上鋪1031元、動臥下鋪1163元，如出發日期在星期日就調高到937元至1448元；西九龍往返上海虹橋的票價分五種，由二等座至高級動臥下鋪，售682元至1821元，如在星期日出海則調升到682元至2128元。



港鐵表示，由6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。行車時間方面，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分，壓縮至約12小時30分及約11小時。港鐵表示，京港、滬港間實現「夕發朝至」，香港與內地人員往來將更加便利。

翻查目前西九龍往返北京西的日間行車時間，全程只是8小時31分，西九龍往返上海的日間行車時間，全程只是7小時46分或7小時49分。如果乘客轉坐臥鋪，往返北京要多花四小時，往返上海要多花大約3小時15分。

列車將於下周六（15日）起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站。新臥鋪列車座位數目增至六百個，行車時間可縮短一半。(資料圖片)

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