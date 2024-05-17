屠龍小隊案　證人稱遭警員武力對待　不記得是否遭威嚇送返內地

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（17日）在高院續審。「屠龍」隊長黃振強繼續接受辯方盤問。庭上今播放黃被捕後的錄影會面，他在會面指殺警計劃由另一同謀吳智鴻主導，對方更教唆和慫恿他成為槍手一份子，但黃拒絕。此外，黃在盤問時稱，被捕後遭警員武力對待，包括遭拍打面部。辯方則問及，警員有否威嚇，指他是「大陸仔」，會把送返內地，黃則指不記得。



黃振強今作供時，庭上播放他於2019年12月8日和警員進行的錄影會面。警員問及黃和案中另一同謀吳智鴻的訊息對話紀錄。黃透露因721事件，在Telegram公開群組討論到元朗報復，因此認識吳。他指，吳年約23、24歲，身高1.7米，身材瘦削，長頭髮和戴眼鏡。對方曾向他提供援助金，支持黃的「屠龍小隊」堵路等。黃透露，其小隊有8人，負責「上鏡頭」、堵路、破壞「藍店」和中資店舖等等。

黃振強稱，被捕後遭警員武力對待，包括以手拍打臉部。

黃振強在錄影會面指 殺警計劃由同謀吳智鴻做主導

黃在錄影會面續指，吳表示自己有槍械，曾邀請他試槍，但黃不想使用，因此只是拖延對方。黃補充，對方想借助「屠龍」完成殺警計劃。此外，吳在訊息中著不要在同年11月24日前用槍，黃在會面解釋，當時坊間有傳「V小隊」打算在區選前殺警，吳因此不想實行其安排，以免外間認為他們是「V小隊」。

他又指，殺警計劃由吳做主導，對方教唆和慫恿他成為槍手一份子，但黃拒絕，強調「屠龍」負責破壞店舖吸引警員到場。

辯方指黃謊稱進行錄影會面時感混亂 以掩飾證供矛盾

辯方其後就錄影會面進行盤問，指黃在錄影會面中對答如流，並非如他早前供稱，進行錄影會面時混亂、慌張，黃庭上否認，指即使感到混亂，不等於不能回答問題。辯方繼而質疑，他聲稱當時感混亂，只是說謊，圖欺騙陪審團，以掩飾證供矛盾。黃亦否認。

辯方繼而指，黃曾經向警察投訴課作出投訴，辯方問及當時警員是否威嚇他，謂：「你信唔信831有死人，掟哂上挪亞方舟呀！拉埋你上去呀！可以送你返上大陸！你大陸仔呀嘛，你大陸係咪有親戚﹗」黃指不記得，但稱遭警員武力對待，包括遭警員拍臉部。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023