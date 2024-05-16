屠龍小隊案　辯方指證人不會向女被告透露行動　為認罪而捏造證供

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，認罪被告兼「屠龍」隊長黃振強今（16日）續在高院作供。就黃曾在眾籌頻道稱「任務目標係集齊最少30粒龍心」，他庭上解釋意指擊殺30名警員，辯方今盤問時質疑，「龍心」在「屠龍Online」是指一種可用現金購買的寶石，而非黃所指的警察性命，故閱讀訊息的人或有不同理解。黃則表示未玩過該遊戲，更不清楚「龍心」為何物。此外，就黃振強早前供稱曾向女被告劉佩凝透露，將在涉案計劃使用槍和炸彈，辯方質疑黃只視劉佩凝為棋子，不會向她提及行動，黃因想認罪才「篤埋劉佩凝出黎」，黃庭上一概表示不同意。



女被告劉佩凝的代表大律師馬維騉指出，黃振強於2023年8月23日承認針對籌款罪的案情，當中提及他們「串謀計劃涉及的內容包括設立Telegram頻道，宣揚屠龍小龍的恐怖主義行動，呼籲公眾為這些恐怖主義行為提供資金」，但事實上「育龍」頻道成立之時，尚未有「12.8計劃」的存在。黃回覆指，他們後來有在該頻道透過「12.8計劃」作招徠以籌集資金，但同意「育龍」於12月7日才首次提及意指殺警的「30粒龍心」。

辯方質疑黃振強向「金主」訛稱需買槍 是欺騙對方

法官張慧玲聽罷質疑，案情中的意思非「育龍」成立之初便有「12.8計劃」，或是為了該計劃而設立「育龍」，所謂「恐怖主義行為」更非只限於該計劃。辯方隨後提問，除了「12.8計劃」外，黃有否再組織其他恐佈主義行為。黃表示不清楚「恐佈主義行為」的定義，但他個人認為使用汽油彈亦屬於該列。

問及黃於2019年11月至12月期間參與了多少次涉及汽油彈的示威行動，他稱印像較深刻的共有6次，期間曾蓄意向警方身上投擲。辯方再指出，黃未使用過一分一毫購入炸彈和槍，黃同意。

黃振強供稱，曾在示威中蓄意向警員身上投擲汽油彈。(資料圖片)

辯方續指，案情提及黃和TG用戶「黑警」的對話，指「黑警」案發時有在金錢上資助黃，黃亦曾問他索取汽油、天拿水和電油。「黑警」後來於11月8日問黃是否急需要金錢，黃回應需要錢來買槍，惟辯方質疑他是在騙「金主」，因為他根本沒有買過槍。黃解釋指，他在該時段很想買槍，一旦後來他們真的用了槍，該筆錢便用作「著草」。黃另同意，劉和「黑警」並不認識，他和「黑警」談及的協議與劉完全無關。

黃振強指被告嚴文謙魯莽推眾籌頻道「育龍」

提及被告嚴文謙於同年11月6日在TG向黃表示，他想到一個「R資助」的方法，即設立「育龍」頻道由劉管理，隊員林銘皓Kan和梁政希「TT」都同意。而該頻道設立後短短一個月便為黃帶來十分可觀的收入，黃表示「可以咁講」。

翌日，嚴向黃邀功稱他的計劃「好安全又搵到錢」，但隨即遭黃用粗口責罵，斥其計劃「行得急」，需要黃幫他「執手尾」。辯方質疑，嚴文謙令黃有安全感，而嚴當時指其計劃「唔錯得晒」，黃卻仍用粗口責罵對方。黃解釋指，嚴當時「背住我好魯莽去搞呢個計劃」，頻道推行後才通知他。當時，有原本的「金主」對「育龍」的設立有意見，導致黃既要和「金主」解釋，又要監察和管理「育龍」，黃因而才會「鬧得佢咁勁」。

辯方另提出，黃與「金主」在TG談及大額捐款，故TG理應有捐款款項和日期的相關紀錄。黃則指提供大額捐款的多為專業人士，他們很懂得規避法律風險，如有些「金主」會設置「閱後即焚」功能。

辯方質疑黃振強作供誣衊女被告劉佩凝

黃另承認於12月6日曾在TG向有意捐款的人表示：「3個人著草，目標500萬」、「簡單啲講，3個玩家永久退機，目標500萬」，其目的是希望對方能多捐錢。至於為什麼是「3個人著草」，黃則表示是「敷衍下佢」，當時認為無必要和捐款者解釋太多。

辯方續提問，黃有否玩過電腦線上遊戲「屠龍傳記」，指遊戲中的「龍心」是一種寶石，可用現金購買獲得。黃稱有聽過此遊戲，但未玩過，更不清楚「龍心」是什麼。辯方聽罷質疑，黃理解「龍心」是指警察的性命，但其他人可以有其他的理解。張官聽罷打斷提問，指她亦未聽過「屠龍傳記」，無法透過司法認知確認辯方說法，黃亦無法回答此問題。

對於黃聲稱曾於12月23日兩度與劉通話，期間提及「嚟緊有大行動」會使用槍和炸彈，辯方質疑是黃庭上捏造出來誣衊劉，「目的係你要認罪，篤埋劉佩凝出黎」，又直指黃將劉視為「好細既棋子」，故不會向其提及「大行動」。黃否認，並強調他沒有視劉為「棋子」。辯方質疑，黃在庭上提及在通話中向劉透露，計劃在行動中使用槍和炸彈，是因為他知道通話內容如今「無從對證」而刻意為之，黃亦不同意。

辯方質疑黃振強視女被告劉佩凝(圖)為棋子，不會如黃庭上供稱，向對方透露涉案計劃中使用槍和炸彈。(資料圖片)

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023