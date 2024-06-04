4兒童進食大家樂兒童餐後食物中毒　涉及荃灣南豐中心分店

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗食物中毒個案，共涉及4名兒童，他們於上月31日食用位於荃灣南豐中心大家樂餐廳食物後，出現腹痛、腹瀉等病徵，全部人已求醫，情況穩定。



衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗食物中毒個案，共涉及4名兒童，他們於上月31日食用位於荃灣南豐中心大家樂餐廳食物。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及四人，首宗個案涉及一名6歲女童和一名10歲男童。中心指，他們於5月31日於荃灣南豐中心2樓的大家樂餐廳用晚膳，約15小時後出現腹痛、腹瀉、嘔吐及發燒等病徵。

中心續指，另一宗個案涉及兩名分別6歲和8歲的女童，她們同日晚上進食購自同一餐廳的外賣食物，約10至24小時後出現類似病徵。全部受影響人士已求醫，情況穩定。

另外，中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及一款兒童餐，食物有肉醬意粉、薯角、粟米粒和啫喱。當中兩人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。

食安中心人員已到該餐廳視察，並已指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作。衞生防護中心及食安中心的調查仍在進行中，包括食物及環境樣本的化驗工作。

中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

預先煮熟或吃剩的食物在食用前應妥善貯存和翻熱；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。