順利邨躁父與妻口角　聲言斬死兒子及刀架女兒頸　認刑恐等罪候判

患抑鬱症的無業父親與妻通電話時口角並大怒，到廚房拿雙刀聲言斬死在浴室內的17歲兒子，兒子即致電通知母親及報警，母及警到步後，住所內11歲的的女兒欲開門時，遭無業父阻止並刀架在她的頸上以威脅方勿破門而入。警員最終成功入屋並向無業父施胡椒噴霧，無業漢才放開女兒及被制服他。無業父今（5日）在區域法院承認刑事恐嚇、非法禁錮及管有攻擊性武器等4罪，報告指女兒至今仍害怕父親。法官先替無業漢索取精神及背景報告，把判刑押後至6月18日，無業漢需繼續還押。



被告N.Y.C，50歲。被控於2023年4月30日，在秀茂坪順利邨利康樓某單位，威脅男子X，即被告兒子，及女童Y，即被告女兒，會使其人身遭受損害，意圖使他們受驚；及同日同地管有29厘米長的菜刀和24.5厘米長的廚刀；及非法地禁錮女童Y。X和Y案發時分別17和11歲。

順利邨躁父衝入廚房刀架擸刀，涉案刀具現被警方取去作為證物。（蔡正邦攝）

被告與妻因金錢問題起爭執

案情指，被告案發時和妻子及兩名子女在涉案單位同住。案發日早上11時半，被告和正上班的妻子通電話時，因金錢問題起爭執。兒子按被告指示列印文件後，即入浴室並把門鎖上，並將被告要求告知母親。

兒子躲浴室時遭被告恐嚇

被告用力拍浴室門，揚言要斬死兒子，兒子感害怕報警。被告便到廚房取出雙刀，並打浴室門3至4次。被告的妻子回家，因沒鎖匙而無法入屋，被告亦拒開門。

女兒欲開門遭被告民令坐下

警員約中午12時抵達，女兒想打開門，被告即手持雙刀，喝令女兒坐下，否則會殺死她。警員撬開鐵閘打算破門入屋，被告便把刀架在女兒頸上，並向警員揮舞菜刀，又稱若警員入屋便會殺死女兒。

警施用胡椒噴霧制服

警員最終破門入屋，並以胡椒噴霧噴被告的面及右手，被告才放開女兒和雙刀，及被警員制服。

控方呈上被告兩名子女的創傷報告，報告指兒子沒有留下創傷，但女兒稱害怕被告回家，聽到鎖匙聲或敲門聲時會感恐懼。

案件編號：DCCC742/2023