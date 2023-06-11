順利邨躁父持刀挾女｜三母子搬新居盼展新生　憶精神病父嘆缺支援

「你晚上總是偷偷在床上玩手機！」小兄妹互掐臉頰、搔癢，你一言我一語地互相調侃，欣媽抿嘴輕笑，看着孩子能放鬆地鬧着玩，很難想像在個多月前，小兄妹在秀茂坪順利邨這個單位內，被患精神病多年的父親涉嫌持刀挾持。小兄妹所幸無礙，但飽食驚風散，惡夢連連，三母子迫切想搬離傷心地，但申請調遷卻處處碰壁。《香港01》持續跟進個案，終迎來好消息，搬新家指日可待。

事件過後，子女心結難解，欣媽亦輕嘆夫妻情盡，會盡早辦理離婚，但希望藉一家人的故事，警醒社會應及早關注精神健康問題，為患者及其家庭提供足夠支援，以免再現同類悲劇。



小兄妹互掐臉頰、搔癢，你一言我一語地互相調侃，很難想像他們個多月前才經歷家庭巨變。（蔡正邦攝）

這個家庭最和睦相愛的時候，要數到2009年，欣媽帶着兩歲兒子來港與丈夫一家團聚前。夫婦年輕時經親戚牽紅線撮合，拍拖半年便閃婚誕子，丈夫對兒子相當疼愛。欣媽抱着與丈夫團聚的期盼，便來港住進老爺家中，連同兄嫂同住蝸居。但兄嫂處處壓迫，總想趕走他們，結果兄弟一言不合鬧至驚動警方，丈夫疑精神壓力過大暈倒，入住兩個月精神病院及持續覆診，自此性情大變，變得暴躁失常，出現幻覺幻聽，對妻子有着霸道橫蠻的佔有慾，吃飯時不准她坐在親兄弟身旁，更試過翻桌翻倒餸菜，又懷疑兒子不是自己所生，驗DNA也不相信是真的，常常不發一言便責打兒子。

丈夫無業嗜賭 欣媽日做14小時養家

欣媽稱丈夫早年任職郵政總署時撞傷腰部，獲賠數十萬元及領取傷殘津貼，自此再沒工作，對家計撒手不顧，更終日沉迷賭博，錢也不知花在何處。欣媽曾着他找份兼職保安工作，亦找來社區社工幫忙勸導，但丈夫屢勸不聽，拒與社工溝通。欣媽只好擔起頭家，曾做四份兼職賺錢，現在早一份長工、晚一份兼差，日做14小時每月賺約兩萬元養家，「很辛苦，但沒有辦法，你撐起一頭家一定是這樣，維持了六、七年。有時候累了，偶爾都要拿幾天假在家休息，都要調節一下自己的身心。」

這些年來，夫妻關係漸行漸遠，「我們是零溝通」，關係只餘一紙婚書，欣媽不是沒想過離婚，但「我不想子女在一個單親家庭出身，自己怎樣辛苦都不要緊，讓子女有一個完整的家庭，待他們長大了再算」。欣媽咬牙忍耐多年，等到11歲女兒將要升中、17歲兒子快要成年出身，以為守得雲開見月明，詎料在今年4月30日，丈夫涉嫌持雙刀挾持子女，令早已搖搖欲墜的家庭，提前走向崩塌，「我忍了他十幾年，到今時今日，是他自己闖出來的禍。」

急求調遷屢碰壁 各界關注終獲得安排

一對兒女所幸沒有受傷，但事件對三母子帶來難以磨滅的陰影。雖然父親因案件暫不會回家，但現在兒子聽見走廊傳來鑰匙的咣啷聲便如驚弓之鳥，擔心是父親回家開門；女兒每晚夢魘纏繞，經常夢見父親，談及父親時不禁潸然淚下。他們迫切地想要搬家，即使住所距離學校或工作地點較遠亦無所謂，遂向房署及社署尋求援助。起初，房署稱只能提供臨時居所，供一家四口暫住約半年，且需同時繳交舊居及新屋的租金，暫住期限完結前會再審視個案以決定能否續住。若三母子分戶調遷，就必須要有離婚紙。

欣媽大感惆悵，既因家計拮据無力支付兩屋租金，亦擔心子女不斷搬家會有礙心理健康，離婚則不是一時三刻便能辦妥。《香港01》持續跟進及報道三母子的困境，引起各界關注，問題總算迎刃而解，欣媽欣然透露，房署已為她們安排新住所，並免除其中一屋一個月租金，離婚紙可後補，她搬家後亦會將順利邨單位交還房署。

丈夫如今被還押小欖精神病治療中心看管，欣媽曾探望一次，他應允離婚要求，稱會自行安排日後個人生活及居所，不會與他們同住。但子女仍擔心父親獲釋後會回到家裏，欣媽為子女着想，已決定日後不再與丈夫來往，希望三母子能開展新生活。

順利邨父親涉嫌持刀挾女，事件為欣媽及一對子女造成巨大心理陰影。（蔡正邦攝）

本月2日，鑽石山荷里活廣場一名有精神病紀錄的男子，持刀殺害兩名女子，現被還柙小欖取精神科報告；三日後，深水埗桂林街一名印度婦涉殺害三名幼女被捕，她疑精神有異被送往青山醫院看管。接連發生涉及精神病患者的社會事件，欣媽及一對兒女坦言有關注，並批評政府對患者及家人的支援不足。

欣媽促關注精神健康問題 籲安排家訪了解家屬所需

欣媽解釋，與丈夫多年來關係欠佳，「我都不會跟他說話的，因為我要上班，兩個子女就要受罪，不如就不說了，就是不想刺激他」，故他看醫生時亦未能陪診，難以掌握其病情變化，亦不知道如何幫忙，只能看着丈夫服藥，但不清楚是否依時、依量。她認為政府應了解患者家庭狀況，派員上門探訪，查詢家人是否需要支援，「即是病情是重了還是減輕了，但完全是沒有人告訴你， 他通常（覆診）回來，我都不知道甚麼回事，所以令到這個精神病是越來越嚴重。」

她指，有無數與她背景相似的家庭，同樣身陷苦海中，認為政府應正視精神健康及家庭暴力的問題，「一定要關心，很多家庭都是這樣，我都認識很多人都有經歷過。所以我未經歷過時，我甚麼都不知道， 現在自己經歷過，真的很痛苦」。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，警員到場制服及拘捕疑犯▼



精神健康諮詢委員會周五（9日）開會，討論鑽石山謀殺案涉及的社區精神健康支援，政府將推出「5+5」措施。



支援嚴重精神病患上，個案管理計劃個案經理與患者比例優化至不超過1:40；探討處方較新和副作用較少的藥物；新症預約的緊急輪候時間不逾一周，半緊急不逾四周；優化精神科護士及醫務社工的後續跟進工作，更全面評估有關人士的醫療、情緒及家庭情況等，以提供全面和持續的支援；檢討「有條件釋放」機制。



支援其他有精神健康需要人士的加強措施上，個別地區康健中心會研究推出精神健康評估先導計劃；優化精神健康綜合社區中心的服務，強化及早識別有精神健康需要人士和及早介入；探討加強社區精神健康服務單位社工的培訓；今年內落實設立精神健康支援熱線；加強支援特定群組（包括低收入及少數族裔家庭）的精神健康需要，以及早支援。

