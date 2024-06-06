的士禮貌運動｜大使銅鑼灣派單張籲待客以禮　的哥：有禮貌係基本

的士業界服務質素備受關注，的士業議會今日（6日）起展開「的士禮貌活動」，有禮貌大使今早在銅鑼灣時代廣場的士站外派發宣傳單張及小冊子，又協助遊客擺放行李至車尾箱等。



宣傳單張及小冊子羅列的士司機及乘客應做的事，例如司機不要劏客揀客，乘客不應說粗言穢語等。有的士司機稱應做禮貌運動，直言「有禮貌係基本」，又指擔心山頂「黑的」問題會影響行業形象，促當局嚴打。



的士禮貌運動今日正式開始，禮貌大使在銅鑼灣時代廣場的士站，向司機跟乘客派發宣傳單張和紀念品。（江麗盈攝）

的士禮貌運動今日正式開始，禮貌大使在銅鑼灣時代廣場的士站，向司機跟乘客派發宣傳單張和紀念品，並鼓勵司機保持良好服務態度，主動為客人做多一步。

接近中午時份，時代廣場外的士站有十數的士等客，禮貌大使間中主動上前，派發小冊子。其中一位禮貌大使鄧先生說，的士司機反應不錯、願與他們聊天，有時更會提到行內情況，如對加車租的擔憂等。

根據現場派發的單張及小冊子內容，其中單張內容羅列的士司機及乘客應做的事，例如司機不能揀客，須以禮待人、有需要時使用基本的普通話和英語溝通等。另一邊廂，乘客也要做到勿說粗言穢語或作出不恰當行為，也應扣上安全帶等。

的士禮貌運動今日正式開始，禮貌大使在銅鑼灣時代廣場的士站，向司機跟乘客派發宣傳單張和紀念品。（江麗盈攝）

小冊子則有一系列的士資訊、香港景點中英文對照及基本溝通英文等，亦有教導司機在面對不同情景的做法。其中一點提及乘客對司機說粗言穢語的處理方法，稱的士司機要貌地叫乘客不要說，並解釋的士乘客行為受法規。

另一個場景則涉乘客支付500或1000元「大紙」無法找續時，稱司機應詢問乘客，並獲其同意下載其到原指定目的地以外地方，讓乘客找零換錢支付的士費，司機要提醒乘客支付額外車程相關車費。

多名的士司機對禮貌運動表現正面，其中的士司機黃先生指，禮貌運動應該要做，又指將心比己，不想坐司機不禮貌的交通工具，認為的士也是服務行業，有禮貌是基本。他又提到山頂黑的問題，擔心這預撮人會影響行業形象，促當局嚴打。

另一位的士司機鄭生則表示，希望司機及乘客也有禮貌，提到有時也會遇到無禮客人，他就說會少說話，免與對方生拗撬。

蔡先生則說，這種禮貌運動有做比無做好，不如是否有用就見仁見智。不過，他對禮貌大使派發的小冊子內客感滿意，例如行李、寵物收費等，對司機及乘客也有用。

的士業議會即日起至8月27日，會派出年輕的禮貌大使，到港九新界繁忙的士站派發宣傳單張、希望改善的士業形象。的士站包括位於銅鑼灣百德新街、上環信德中心、尖沙咀天星碼頭、大埔墟火車站外等，更包括一些旅客較多的口岸的士站，例如香港國際機場到港的士站、落馬洲口岸及深圳灣口岸的士站等。