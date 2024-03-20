小巴外勞司機｜3.25開放第二輪申請　首輪約300司機已到港

運輸署今日（20日）宣布，第二輪小巴及客車司機輸入勞工計劃下星期一（25日）起開始接受申請，



第一輪申請已於去年9月批出共969個配額，七成已向入境事務處遞交輸入勞工簽證申請，當中約300多名司機已到港進行駕駛訓練及參加駕駛考試，並陸續投入工作。



▼1月17日 第一輪外勞司機在近日投入服務▼



運輸署表示，第二輪計劃申請手續和運作細節與首輪申請相若，有意申請輸入公共小巴或客車司機的申請人需於3月25日至4月26日期間，將填妥的申請表格連同所需文件遞交予運輸署。

申請由運輸及物流局、勞工處及運輸署代表組成的跨部門聯絡小組負責審批申請，並由運輸署署長作批准決定，審批程序會在申請期完結後約兩個月內完成。

運輸署指，會繼續與持份者諮詢小組定期交流會面，聽取僱主及勞工代表等持份者對計劃的意見，並透過有關諮詢小組加強發放資訊，以便順利落實和執行計劃。

該署補充，計劃自去年7月推出，第一輪申請已於去年9月批出共969個配額，當中約七成已向入境事務處遞交輸入勞工簽證申請，而其中約一半的司機、即約300多人，已到港進行駕駛訓練及參加駕駛考試，並陸續投入工作。