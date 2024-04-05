猴疱疹病毒｜漁護署指山上種足夠棵樹　切勿餵猴　長攝糖份損健康

一名37歲男子2月下旬到訪金山郊野公園被猴子所傷，3月因神智不清送院後，確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，為香港首例。漁農自然護理署高級動物護理主任石仲堂今早（5日）在電台節目分享在野外遇到猴子的應對方法，他又指，過去三年猴子滋擾個案數字維持在200至300宗之間，較廿年前逾千宗滋擾個案大為減少；而過去三年猴子傷人個案也只有五至八宗。



他在節目上也提到，很多市民有誤解，以為猴子在山上無充足食物，事實並非如此，山上已有適合猴子食用的食物，反而如長期食用他人飼的生果，當中糖份高，對其健康會有影響，提醒市民不要「好心做壞事」。



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漁護署高級動物護理主任石仲堂在港台《千禧年代》表示，署方非常關注個案，又提醒市民面對野生動物要有適當態度，遇到猴子，不需要太害怕，同時不宜將之視為寵物，走近去接觸，以免引起衝突。

猴子習慣被餵會搶膠袋 市民不要奪回

他續指，市民遇到猴子，不應與牠們四目相投，也不要主動走近，以免令牠們受驚，市民也不要在猴子面前進食，食物、膠袋也應收好在背包，以免令猴子誤會，「因為以前（猴子）被餵過，以為你想餵，你唔畀，佢就會過嚟搶。」他也提醒，如市民被猴子搶走手上的食物或膠袋，應留意動物反應，盡量保持距離，不要嘗試奪回食物或膠袋。

他又提到，很多市民有誤解，以為猴子在山上無充足食物，惟署方已在山上種植數十萬棵樹，山上有足夠猴子食用的天然食物，而猴子的主要食物其實亦非生果，而是樹葉、花、幼芽這類植物。他續指，市民去餵生果，味道甜，猴子「好似小朋友鍾意小食」，但長期食用其實也對其健康有影響，甚至會肚瀉，再三提醒市民不要「好心做壞事」。

料2028年完成八成猴子絕育

提到猴子傷人、及滋擾個案數字，石仲堂指，過去三年，滋擾個案數字維持在200至300宗之間，較廿年前逾千宗滋擾個案大為減少；而過去三年猴子傷人個案也只有五至八宗。他也提到，現時餵野生動物屬違法，每年有約一百宗的檢控數字，署方在夜間及假期也會前往巡邏，認為執法力度足夠。

他也提到，自2007年開始的猴子絕育計劃，至今已為逾1900隻猴子進行絕育，現時約2000隻猴子，有七成已絕育，未來五年會再加大力度，由每年為80至100隻猴子絕育，增至為100至120隻猴子進行絕育，相信2028年能進一步將猴群數目降低，並達到八成猴子已絕育的目標。

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年輕猴子會主動索取食物

野外動向HK Discovery創辦人陳家俊在同一節目指，香港市區與郊野界線緊密，猴子遇見人類很平常，近年港人行山活動頻密，也令牠們不怕人。他又指，郊野公園四通八達，他們的版圖也會擴大，但他說猴子通常不會攻擊人類。

陳家俊續指，年長的猴子會知道人類也有機會攻擊牠，通常會主動找人索取食物的都是些較年輕或年幼的猴子，建議大眾不要低估這些猴子的攻擊性。

漁農界立法會議員何俊賢則指，市民意識仍未足夠，以為與猴子接觸習以為常，警戒降低，甚至有時自以為了解猴子，做了一些有挑釁性的動作而不自知，例如「同猴子say hi、打招呼」，建議市民要留意，不要再做。

何俊賢續指，當局的宣傳工作成果「一半一半」，市民意識仍不足，促當局要善用多媒體去宣傳、或多些入學校宣傳，不應再單靠罰則。就非法餵飼野生動物執法力度，他則認為漁護署應加強執法，及應該多派傳單加強宣傳。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜。（資料圖片）

醫生：被抓傷五分鐘內用水沖洗15分鐘

感染及傳染病醫學會會長林緯遜指，今次男子確診猴疱疹病毒的個案罕見，又指這類個案全球也不多，而外國發現個案通常是工作與動物接觸有關的人士有關。他續指，彌猴感染後猴疱疹病毒後，其體液會有相關病毒，接觸到會傳播，很多時個案涉及咬傷、抓傷造成感染。

他續說，香港的彌猴也有機會帶有這種病毒，據外國研究，較年長的彌猴很多也已感染這種病毒，但病毒量各異，對其自身的致病性不高。但對人類而言，致病性則較高，如不經治療或延誤治療，死亡率非常高，市民如不幸受傷，應在五分鐘內用水沖洗15分鐘，最好消毒傷口。

至於黃金治療時間，林緯遜則指「任何病毒治療都一定愈早愈好」，如參考外國研究，則是首五日內接受治療最好，而在治療上，以抗病毒藥為主。

就一名港人早前在日本因病離世，衞生署確認他曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎（即俗稱「食肉菌感染」），林緯遜指，甲型鏈球菌是一種細菌，可影響身體不同部位，引致壞死性筋膜炎通常是經傷口感染。目前無疫苗可以預防，治療主要用抗生素，但他認為即使市民遊日不代表感染機會高，建議大眾遊日時注意手部衞生，人多地方可佩戴口罩。