S2O音樂節｜增噴水系統　料2萬人入場　稱顧客半小時內可取回行李

S2O亞洲潑水音樂節將於明日一連兩日於中環海濱舉行，將有不同類型的音樂舞蹈及電子音樂表演，今年升級360度安全型噴水系統，可隨意調節噴水方向，展現百變花式，主辦方預計吸引共約2萬人參與。



早前同樣有濕身元素的WATERBOMB音樂節散場安排混亂，完場領取行李需時、更出現行李遺失問題。被問到今次行李領取安排，S2O主辦方稱，大會去年有行李寄存經驗，約半小時內已經將行李全數物歸原主，屆時會根據防水號碼牌歸還行李，不擔心會重蹈覆轍WATERBOMB情況。



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設有三個舞台 稱主舞台帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」

「S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站」是第二年舉辦，策劃人陳家健（Carvin）指，今年為了安全考慮，提升舞台噴水及音響系統，能夠360度調整噴水方向。今次與往年一樣，設有貴賓區域。

是次音樂節設有三個舞台，主舞台以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題，配合首次出現的「360 度環迴噴水系統」，望帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」的感覺。

位於濕身區的觀眾可以享受全方位濕身體驗，噴水系統會配合台上的五光十色的燈光以及電子音樂作出不同的律動，在濕身區的左、右，以及前方均設有噴水系統。而在舞台前方則與往年一樣設有噴水系統，工作人員會站在一個個水槍後，在音樂節時負責向濕身區的觀眾射水，務求令濕身區的觀眾全部濕透，主辦方指，期望將潑水節的祝福帶給香港市民。

電音和尚在爭議中如期演出

第二舞台「Summer Beats Zone」會以舞蹈為主，會由Red Bull Dance Your Style Showcase 、Nike Dance Crew 表演，與及多來自世界各地的DJ表演。觀眾可以透過現場的DJ電音表演，隨着節拍舞動，與台上表演者一同享受S2O音樂節主打的電音舞台。

至於第三小舞台 — 本地力量 SMOOO「Underground Stage」，將會由本地獨立音樂人廠牌 SMOOO Records 聯同 10 多位本地 DJ 帶來多元音樂種類。

被馬來西亞及新加坡拒入境表演的具爭議電音和尚（New Jeans Nim）將會在首日2時，於主舞台演出；其他表演者包括DJ Lenny Pearce，在首晚7時帶來表演；內地表演團體Sexy Queen亦會到場表演。

入場旅客料佔20% 比率按年升一倍

陳家健表示，預計活動能吸引共8,000至2萬人參與，旅客佔20%，比去年多一倍，惟門票尚未全數售出，不過留意到大多旅客都是於短時間才決定行程，預計購票人數仍不斷上升。

行李寄存費用$80 比去年多33%

行李寄存方面，職員會將行李放進防水袋，再放進膠袋，並用號碼膠牌標記，寄存費用為80元，比去年60元增33%。面對惡劣天氣，陳家健指已有清晰指引，包括緊急宣佈和警方的配合。

「S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站」策劃人陳家健表示，旅客佔銷售額20%，比去年多，惟門票尚未全數售出。（廖雁雄攝）

同場亦設有美食區，售賣本地以及多國美食，例如：漢堡包、冰菠蘿、串燒等，讓在S2O遊玩全日的觀眾可以品嘗到不同地區的食品。另一方面，活動亦設身體彩繪攤位，讓觀眾可以即場畫上不同顏色的彩繪，更添潑水節氣氛。

S2O設有美食區，售賣本地以及多國美食，例如：漢堡包、冰菠蘿、串燒等，讓在S2O遊玩全日的觀眾可以品嘗到不同地區的食品。（廖雁雄攝）

S2O亞洲潑水音樂節—香港站詳情如下：

·日期 : 2024年6月8及9日（星期六及日）

·時間 : 下午1時至晚上11時（表演時間：下午2時開始）

·地點 : 中環海濱活動空間

·入口：中環龍和道9號 – 金鐘添馬公園入口

·入場觀眾 : 18歲或以上