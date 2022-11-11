呼籲參與六四集會被指失當　檢控主任指聆訊偏頗　官指無理拒覆核

法庭檢控主任反修例事件期間曾投訴警方說謊，又在內部電郵暗示呼籲參與六四集會，事後被指行為失當要接受紀律聆訊，惟在聆訊中途他認為控方的安排存在偏頗，並提出司法覆核，法官高浩文本周三聽取其陳詞後，今（11日）頒下判辭稱，指檢控主任具檢控經驗，理應知道他所提的理據並無勝算機會，甚至達到無理取鬧的地步，終駁回其申請及下令他支付訟費。



法律顧問及檢控代表來自同一律師樓

申請人為黃華芬，建議答辯人則為研訊委員會主席黃惠芬，另公務員事務局局長、研訊法律顧問大律師關有禮，及研訊中代表檢控的大律師何子清則列為有利害關係方。

法官在判辭指，黃在今年1月24日起接受公務員事務局的紀律聆訊，他在8月23日的研訊中，首次提到關及何二人屬同一間律師行，質疑委員會作這樣的任命看似偏頗。

檢控主任黃華芬被法官指他所提理據近乎無理取鬧。(凌子淇攝)

官指黃聆訊表現具侵略性

法官指，從當日的聆訊所見，黃當時數次表現非常「具侵略性（aggressively）」，他曾向委員會主席、何及關等人大叫，又打斷各人對話，並曾要求他們不要說話。法官認為形容黃為「使用了極度個人和粗暴（abrasive）的措辭」完全恰當，主席要求他冷靜下來及跟從指示，黃仍毫不動搖。

大律師公會資料指安排無問題

法官續指，黃指控委員會任命偏袒，只因關、何二人同屬一間律師行，據大律師公會的資料，委聘同一律師行的律師並無問題，更何況關、何不是紀律聆訊中的決策者。即使擁有決策權的人並無法律資格， 需要關提供律師意見，也不會令關獲得決策權。

法官又稱，關、何兩人出自同一律師行不足構成偏頗觀感，他們顯然毋須申報，黃指控二人隱瞞並不公平，批評其理據沒有合理爭辯之處，委員會主席拒讓脾氣暴躁的黃發問有關問題亦無不妥，故駁回黃的申請，並下令他需支付答辯方訟費。

官指黃理據近乎無理取鬧

法官最後提到，黃作為具經驗的法庭檢控官，且持法律學位，就算他的經驗只侷限在裁判法院的刑事案件，也理應知是次覆核毫無勝算，甚至可算是瑣碎無聊或無理取鬧，強調本港司法制度容許大律師獨立執業，即使他們來自同一律師行，也經常會成為彼此的競爭者，希望透過今次決定，能夠釐清任何可能由黃陳述所構成的誤解。

案件編號：HCAL890/2022