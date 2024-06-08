維港teamLab｜展覽今結束　毋須預約　把握最後與發光蛋打卡機會

撰文：何瑞芬
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打卡最後機會！政府5,000萬元推動的「藝術@維港2024」的焦點項目「teamLab：光漣」，將於今晚（8）11時結束。康文署5月初已取消預約制，可以即到即入，要影「發光蛋」的市民今晚要把握最後機會，最遲入場時間為晚上10時50分。

▼6月6日　市民趁「teamLab: 光漣」快結束前觀看打卡▼

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累計超過200萬人次參觀　展覽特延長至今晚

由康文署主辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」自3月25日開幕以來，整個活動已錄得超過200萬人次參觀，署方早前將展覽展期將由6月2日延長至今日（8日）。

「發光蛋」展覽期今晚結束，康文署早前已取消預約制度，故市民想趁最後機會到場「打卡」，可於今日把握今晚機會，與「發光蛋」說再見。入場時間為下午6時30至晚上11時，最遲入場時間為晚上10時50分，錯過不能入場。

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該展覽是康文署夥拍teamLab所打造，展示兩件藝術作品：《持續站立的生命》中數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物），隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》則讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

▼3月15日　「teamLab：光漣」試燈▼

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