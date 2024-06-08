S2O潑水音樂節｜有觀眾備防水袋免存行李　港客為韓電音和尚而來

全球最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節香港站」，今日（8日）起一連兩日在中環海濱舉行，有首日入場觀眾指，鑑於早前WATERBOMB音樂節散場與行李安排混亂，故今次自備防水袋存放隨身物品，避免寄存行李。



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有觀眾稱行李隨身：有朋友WATERBOMB等逾一小時才取回行李

港人Lisa雖上星期沒有到WATERBOMB音樂節，但有朋友指WATERBOMB行李安排混亂，需逾一個小時才能取回行李。因此是次S2O音樂節，她帶備防水袋，不打算使用行李寄存服務，指行李將會隨身攜帶。

有觀眾自備防水袋存放手提電話和錢包

港人李先生與黎先生輕裝上陣。黎先生指自己沒有帶備任何行李，不需要使用行李寄存服務。而來自廣東的旅客，林小姐和王小姐亦沒有帶備行李入場，她們亦帶備了防水袋存放手提電話和錢包，沒有打算使用行李寄存服務。

來自內蒙古的張先生、趙小姐、張小姐和姚先生則沒有帶備行李，亦指自己沒有必要使用行李寄存服務。

港人因「電音和尚」慕名而來 旅客來港體驗氣氛

Lisa、李先生和黎先生均表示，自己是來看「電音和尚」(New Jeans Nim）的演出，而林小姐和王小姐則指在小紅書上看到是次音樂節的廣告，加上放假有空閒，才前來音樂節體驗一下。

趙小姐則指他們曾去過S2O亞洲國際音樂節的首爾，認為體驗相當不錯，故前來香港站體驗一番。