西九音樂節︱開票1小時未登入　樂迷入錯西九網撲空　網民即轉售

「HKT西九音樂節」將於3月22日至4月2日在西九舉行，MIRROR四名成員分成兩組演出，包括壓軸兩天的4月1日Edan和Ian，以及4月2日的姜濤和Anson Lo。門票今日（24日）上午10時起在Cityline公開發售，不設實名制及現場票。



《香港01》記者準時在早上10時進入Cityline網頁，惟點擊「按此購票」後，僅顯示「所有網上購票連結正由其他顧客使用中，請稍候片刻」，系統亦不斷倒數10秒刷新，至近11時仍未能進入購票網頁。門票開售數分鐘後，即有人在社交平台放售。



此外，西九文化區網頁亦疑太多人瀏覽需要排隊，排隊界面更以紅字提醒市民，該網並非「HKT西九音樂節」購票平台。



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「HKT西九音樂節」最後三日為《HKT西九音樂節：越流行》，MIRROR成員Edan和Ian將在4月1日亮相，最後的4月2日則會有姜濤和Anson Lo，三日票售2,800元；至於單日票方面，沒有MIRROR成員的3月31日星期五票售680元、480元及380元，有MIRROR成員的周六及日則設周末票，售1,280元、880元及680元一日。演出場地是西九龍戶外的竹翠公園，每場設有約6,000個座位，並不會以實名制售票。

西九音樂節Cityline的購票網不斷倒數10秒等候進入購票界面。（網頁截圖）

網民入10秒「輪迴」等候購票

記者於今早10時開售時間準時進入Cityline網頁，點擊「按此購票」後，隨即顯示「所有網上購票連結正由其他顧客使用中，請稍候片刻」，並不斷倒數10秒嘗試刷新進入系統。倒數10秒的情況「輪迴」近1小時，仍未能進入網站。

西九文化區網站亦較多人瀏覽，需要排隊進入。（網頁截圖）

至於並無提供「西九音樂節」購票服務的西九文化區網站，亦因太多人瀏覽而需要排隊進入。排隊界面更以紅字表示，「西九文化區網站並非『HKT西九音樂節』之購票平台」，提醒市民欲購票應轉往音樂節唯一售票平台Cityline。

Facebook群組立即有人轉售門票

雖然今早登入購票網站需要「無限」排隊，但仍不少市民也成功購得門票。據Facebook演唱會門票放售群組，不少人成功購票後，隨即在群組中出售，有人標明「平放」，亦有人指「合理價會覆」。

雖然今次售票不設實名制，但主辦方西九文化區管理局曾表明，轉售、轉讓，甚至是企圖轉售或轉讓是次音樂節任何門票，會導致門票被沒收或取消。如有需要，會將個案交執法部門跟進。

管理局亦曾呼籲市民，應經官方認可的平台購買門票，如網上平台出現懷疑轉售或轉讓「HKT 西九音樂節」門票帖文，管理局會採取行動，並知會相關網上平台，要求平台即時將懷疑炒賣的帖文下架，盡力制止炒賣。

大會嚴打黃牛炒賣

《公共娛樂場所條例》第172 章第6條訂明，公眾娛樂場所的門票，不得以超過活動所定款額的票價售賣、展示或管有以供出售，或遊說他人購買該等門票。任何人違反該條文，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款，即最高罰款2,000元。

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