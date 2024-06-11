鄧炳強率團到訪珠海　了解內地建築工程高新科技

保安局局長鄧炳強周一（6月10日）率領「保安局青少年制服團隊領袖論壇」成員及深圳大學學生一行31名成員到訪珠海，考察內地建築工程的高新科技，亦結束為期3日認識國家鄉村振興、供港水源地生態等不同領域的大灣區考察。



鄧炳強與領袖論壇成員參觀中國建築國際集團在珠海的生產基地，了解大型項目的玻璃幕牆建造、「組裝合成建築法」和機電裝備合成法模組所採用的先進、創新和環保科技，以及其在香港的應用。

鄧炳強感謝中國建築國際集團對領袖論壇的支持，悉心安排是日參觀行程，讓青年成員透過認識高端的建築科技，體驗國家提出「新質生產力」的發展方向。該集團亦選拔了一位領袖論壇成員，參與今年的暑期實習計劃。

另外，在過去兩日，領袖論壇成員在保安局副局長卓孝業帶領下，到河源市浰源鎮一所小學，了解當地幫助基層學生的教育工作，認識國家脫貧攻堅的成果。卓孝業及領袖論壇成員又參觀林寨古村，其後到訪供港水源地之一的萬綠湖風景區，了解為供應東江水而實施的嚴格保護水質措施和嚴謹的水質檢測系統。

保安局於2022年10月成立領袖論壇，深化政府部門及職系參與青年工作，並於去年底啓動第二屆領袖論壇時，與深圳大學簽訂合作備忘錄，攜手推動港深青年發展及文化交流的合作。