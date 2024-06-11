端午無人機表演大批市民早到等候　海濱小組主席：配套可做得更好

昨日（10日）端午節，旅發局晚上在灣仔海濱對出海面舉行端午節慶主題無人機表演，無人機拼湊出端午糉子、龍舟競渡等動態圖案，吸引不少港人及旅客到場觀看。海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯在電台節目表示，整體的安排相當不錯，但認為在政府在配套方面可做得更好，「好多市民早到，但無人機表演得10分鐘，周邊嘅配套係咪可以做多少少？」在等待表演前可以有更多體驗。



▼2024年6月10日 端午節慶主題無人機表演▼



+ 23

海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯今日在港台《千禧年代》中表示，昨晚的無人機表演有相當多的旅客和市民到場觀看，現場的氣氛熱鬧。他大讚昨日的安排整體而言相當不錯，在結束表演市民離開場地時的安排亦十分成熟。

但他認為，政府在配套方面可做得更好，「好多市民早到，但無人機表演得10分鐘，周邊嘅配套係咪可以做多少少？」。何文堯舉例指：「尋日見到在活動場地附近，請了歌手唱歌，市民可以免費入去體驗......將來搞無人機、煙火表演都可以做多少少，讓市民同旅客可以有多元體驗」。

+ 9

至於商戶配套方面，何文堯表示，曾建議政府在灣仔北設長期餐飲設施，希望能更快落實，令市民和旅客有更豐富體驗。他又認為在灣仔和尖東舉行無人機等大型表演的選址恰當，因周邊大多為商業大廈，對附近的居民影響較少。

有指每月1次的無人機及煙火表演的頻率過於頻密，會造成疲勞，何文堯覺得間距恰當，亦不擔心會造成疲勞，他說：「件事本身會自己調節，當見到個反應開始唔好，會自己變招」。

龍舟總會主席：可引入更多新玩法吸引旅客

昨日多區亦有舉行龍舟競賽，中國香港龍舟總會主席鍾志樂在節目中表示，希望可以引入更多新的龍舟玩法，例如曾經在沙田城門河舉辦的龍舟拔河比賽，亦可參考內地的大型龍舟奪標比賽，相信會吸引更多旅客來港觀賞。