港產太空人｜10多人來自政府部門醫管局等　赴京複選前獲特首接見

國家首次在港澳選拔載荷專家，港府表示，約10多名分別來自政府部門、醫院管理局、大學，以及其他機構和企業的香港候選人通過載荷專家選拔初選，行政長官李家超今日（7日）在禮賓府與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面，為他們打氣，但暫未有公開照片及候選人身份。



李家超在禮賓府與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面。

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李家超在禮賓府接見候選人為他們打氣

李家超今聯同財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟，在禮賓府與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面，為他們打氣。但暫未有公開照片及候選人身份。

李家超稱，國家去年啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家，讓香港市民有機會參與國家載人航天工程，體現了國家對香港科技界的高度重視和肯定，以及對香港作為國際創新科技中心的認同。

特首李家超今在禮賓府會見10多名通過國家載荷專家初選的港人。（林靄怡攝）

候選人來自政府部門、醫管局、大學及企業

他又說，很高興有10多位分別來自政府部門、醫院管理局、大學，以及其他機構和企業的香港候選人通過載荷專家選拔初選，充分證明香港在科研和創新領域人才輩出。他勉勵各候選人在複選階段全力以赴，發揮所長，堅定意志，並祝願各候選人一切順利，並能脫穎而出，為實現香港人的航天夢想奮鬥，為國家航天偉業作出貢獻。

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