通訊辦與新加坡簽備忘應對電騙　一系列措施打擊電騙及濫發訊息

詐騙電話和短訊盛行，香港通訊事務管理局辦公室與新加坡資訊通信媒體發展局今日（11日）在新加坡簽署諒解備忘錄，加強合作打擊詐騙電話和短訊，以及管理濫發訊息。



通訊辦指，已與不同政府部門合作，從電訊服務角度推行一系列打擊電話詐騙和濫發訊息的措施，包括推出短訊發送人登記制、向政府部門和公營機構指配指定電話號碼等，至今已有逾9,700個涉及懷疑詐騙活動的網頁連結被攔截，以及超過3,800個電話號碼被停止服務或封鎖。另有約有69萬個涉及可疑致電模式的本地電話號碼亦被電訊商暫停服務。



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香港通訊辦通訊事務總監梁仲賢（左）與新加坡資訊通信媒體發展局副局長兼電信及郵政部總監謝愛玲（右）6月11日在新加坡簽署諒解備忘錄，加強合作打擊詐騙電話和短訊，以及管理濫發訊息。(政府新聞處)

通訊辦今日與新加坡資訊通信媒體發展局在新加坡簽署諒解備忘錄，加強香港和新加坡在規管措施、公眾教育和技術方案研發等範疇的策略性合作、支援及資訊分享，以應對及緩減與電話詐騙和濫發訊息（包括電話和透過短訊服務發送的訊息）相關事宜。

通訊辦表示，一直與不同政府部門合作，從電訊服務角度推行一系列打擊電話詐騙和濫發訊息的措施，包括：

1/於2023年12月推出「短訊發送人登記制」以協助識別真實短訊

2/自2023年2月起全面實施電話智能卡實名登記制

3/向政府部門和公營機構指配指定電話號碼，作與公眾通訊用途；

4/指示電訊商根據警方轉介，將涉嫌進行詐騙的電話號碼及可疑網站封鎖及停止服務，以及監察自其網絡打出的電話，以識别任何異常╱可疑活動；

5/與來電過濾應用程式開發商及主要電訊商緊密合作，鼓勵使用來電過濾應用程式管理及防範來電；

6/加強公眾教育和宣傳工作



截至今年4月底，電訊商已在實名登記制下拒絕221萬張電話儲值卡的登記申請，並取消167萬張登記紀錄未合規的電話儲值卡的實名登記。

而按警方轉介，目前已有超過9,700個涉及懷疑詐騙活動的網頁連結被攔截，以及超過3,800個電話號碼被停止服務或封鎖。另有約有69萬個涉及可疑致電模式的本地電話號碼亦被電訊商暫停服務。