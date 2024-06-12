許正宇：新資本投資者入境計劃接251宗申請　100宗來自幾內亞比紹

政府今年3月起推出「新資本投資者入境計劃」，財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至5月底投資推廣署共接獲251宗申請，並批出超過100宗淨資產審查，入境處已就逾40宗申請作原則上批准逗留作相關投資，當中暫時有1宗獲批符合投資規定，未有人獲入境處正式批准居留。許表示，若接獲的申請全數獲批，料可為香港帶來75億元資金。



該局又說，接獲逾250宗申請中，大部份為35至49歲，西非國家幾內亞比紹及南太平洋島國瓦努阿圖申請佔總數逾7成半，分別接獲100及92宗。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，「新資本投資者入境計劃」截至5月底投資推廣署共接獲251宗申請。（資料圖片/黃浩謙攝）

「新資本投資者入境計劃」下，合資格申請人須投資最少3,000萬港元、包括最少2,700萬元在獲許金融資產，房地產投資不得超過1,000萬元等。申請人須經四步審批程序，包括投資推廣署淨資產審查、入境處會批准其逗留以便期間在港作出承諾投資，再交由投資推廣署做投資規定審查，最後才向入境處申請留港居留簽證。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至5月底投資推廣署共接逾250宗申請，並批出超過100宗淨資產審查，當中包括來自歐美及新加坡等地申請者。

「新資本投資者入境計劃」下，合資格申請人須投資最少3,000萬港元、包括最少2,700萬元在獲許金融資產等。（資料圖片）

許表示，入境處已就逾40宗申請作原則上批准，允其以訪客到港逗留不多於180天，以便期間在港作出承諾投資，至今暫只有1宗獲批符合投資規定，暫未有人獲入境處批出正式居留簽證。他說，若接獲申請全數獲批，料可為香港帶來75億元資金。

根據該局提供資料，251宗申請中，大部份、137宗為35歲至49歲，18至34歲則有38人，65歲或以上也有9人。逾7成半申請人士，來自西非國家幾內亞比紹及南太平洋島國瓦努阿圖，分別有100及92宗，加拿大佔10宗，新加坡、澳洲及韓國分別有5宗。

立法會議員簡慧敏建議局方加大吸引力，包括簡化申請程序等。（資料圖片/廖雁雄攝）

立法會議員簡慧敏表示，舊計劃每年接獲4,000宗申請，但新計劃推行至今只有3,000宗查詢、接獲251宗申請，完成投資審查則只有1宗，建議局方加大吸引力，包括簡化申請程序等。

許正宇回覆指，舊計劃剛推出時申請數目也不多，強調所有新計劃都要有過程及時間，令潛在投資者有興趣及有認知，局方會綜合觀察、看市場分享加強宣傳，又指在接獲齊全文件後，推資推廣署及入境處一般分別需要3個星期時間審查其淨資產及逗留申請。