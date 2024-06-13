米線店「魚米家」經營至6.23全線結業　24年歷史全盛期開逾10間店

有24年歷史的米線連鎖店「魚米家魚湯米線大王」，今日（13日）傳出結業消息。網上相片顯示，該店因租約期滿，營業至6月23日下午9時後，便會正式結業。翻查資料，「魚米家」全盛時期曾本港開設超過10間分店，如今只剩下大角咀分店，即本港再有連鎖品牌全線結業。



有24年歷史的米線連鎖店「魚米家魚湯米線大王」傳出結業。（FB群組全港店舖消息(開張/執笠)關注組相片）

因租約期滿 6.23後全線結業

再有連鎖餐飲品牌宣告結業。根據Facebook群組的相片顯示，「魚米家魚湯米線大王」最後的一間分店貼出結業公告。內文稱該店因租約期滿，營業至6月23日下午9時後，便會正式結業，並感謝食客多年來的鼎力支持。

「魚米家魚湯米線大王」只剩餘大角咀一間分店。（OpenRice相片）

近年陸續結業 只剩大角咀一間分店

翻查資料，「魚米家魚湯米線大王」於2000年由創辨人周榕貴創立，至今已有24年歷史，主打順德魚腐、米線等一系列魚湯食品，全盛時期曾在港九新界，開設超過10間分店，惟近年已陸續結業，目前只餘下大角咀櫻桃街海桃灣分店。

另外需注意，即將全線結業的「魚米家」，與「魚米」並非同一個集團。後者隸屬於心粥館管理集團，旗下包括心粥館、湯加等品牌。