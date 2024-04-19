一提到傳染病，相信大家對流感及2019冠狀病毒病都不陌生。事實上，人類社會一直面對不同傳染病的威脅，染病所帶來的影響不容忽視。以小兒麻痹症為例，美國曾於20世紀初出現大爆發，部分兒童因受感染而致肢體癱瘓，當地一名男子更因此被困在「鐵肺」內生活了70多年，直至早前離世，其後疫苗的誕生令該傳染病得以遏制，而目前全球僅餘兩個國家仍未消滅小兒麻痹症。由此可見，疫苗接種不僅有助預防疾病，更可降低公共衞生風險。



撰文：港怡醫院高級臨床護師—感染預防及控制 郭玳均



接種疫苗能令身體產生抗體以抵抗疾病，從而降低感染傳染病的風險。本港推行「香港兒童免疫接種計劃」多年，為合資格的兒童進行免疫接種，除了可預防感染小兒麻痹症，亦涵蓋結核病、乙型肝炎、百日咳及水痘等多種傳染病。

儘管兒時已接種疫苗，但部分疫苗的保護力會在十年左右減退，成年人需再次接種以加強免疫力，建議成年人尤其長者、長期病患者，可因應需要接種帶狀皰疹疫苗（「蛇針」）、百日咳混合疫苗及最新的呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。RSV病毒傳染力極高，因長者較為體弱，感染後或會不斷咳嗽，甚至出現肺炎等併發症，加上該疾病暫未有特效藥作治療，嚴重者有機會出現生命危險。

儘管兒時已接種疫苗，但部份疫苗的保護力會在十年左右減衰退，成年人需再次接種以加強免疫力。（資料圖片/盧翊銘攝）

有些孕婦可能擔心接種疫苗會影響胎兒，其實，根據衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會之建議，目前不少疫苗對孕婦和胎兒是有效而安全的，以百日咳疫苗為例，一般而言，百日咳的發病率及死亡率在嬰幼兒為最高，孕婦在妊娠第二或三期期間接種疫苗後產生的抗體可傳送給胎兒，有助初生嬰兒預防百日咳。

另外，不少港人家庭會聘請外籍家庭傭工，外傭的疫苗接種情況亦值得關注。本港的外傭主要來自菲律賓及印尼等，當地並無類似香港的疫苗接種計劃，若外傭受到感染，便會容易傳染給僱主家庭，尤其是家中的長者、小孩及免疫力較低者。傭主在聘請外傭時，建議考慮替他們安排接種相關疫苗，例如新冠疫苗、流感疫苗、麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）、百日咳混合疫苗及水痘疫苗等。

接種疫苗雖然可為自己和身邊人提供保護，但有部分市民或會仍抱有猶豫的態度。作為護士，我們觀察到市民普遍最大憂慮在於其是否適合接種疫苗及相關副作用。為釋除市民疑慮，醫護人員事前會做好資料搜集，以客觀的事實及科學數據回應種種疑問。對於害怕打針的市民，我們會儘量安撫他們的情緒，鼓勵他們深呼吸放鬆心情，期間也會與他們聊天，以分散注意力，營造舒適的環境讓他們安心接種。有小部分人因過度緊張，肌肉綳緊導致較難落針，在合適情況下，醫護人員會建議其考慮轉用噴鼻式疫苗。

對於害怕打針的市民，我們會儘量安撫他們的情緒，鼓勵他們深呼吸放鬆心情，期間也會與他們聊天，以分散注意力，營造舒適的環境讓他們安心接種。

筆者曾於兒科病房工作，見過有家長大力緊抱著準備接種疫苗的嬰兒，導致嬰兒不適及掙扎，建議家長沿用嬰兒熟悉的抱姿即可。對於小學生，我們會先解釋疫苗接種的流程，著小朋友放鬆心情，並會於打針後讚賞他們勇敢，增加他們對接種的信心和創造良好體驗。我們同事之間也會互相交流分享，研究不同落針方法，令接種者痛感更輕微，務求不斷提升市民的接種體驗。

疫苗接種對於個人健康及公共衞生均十分重要，在一個社區或地方，當大部分市民已接種疫苗，並產生對病毒的抗體及免疫力，便可減少疾病的傳播，同時保護不適宜接種疫苗的群組，此為「群體免疫」。預防勝於治療，市民可因應自身狀況及需要，考慮接種相關的預防性疫苗，如有疑問，應尋求醫護人員的專業意見。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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