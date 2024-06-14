疫後調查︱58%受訪者家庭幸福感高 賽馬會建議多與家人互動
撰文：吳美松
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「賽馬會智家樂計劃」去年以網上問卷方式，向超過4500名18歲以上的香港居民調查，有近6成受訪者報告家庭幸福感指數為高，當中以家庭月入達6萬元或以上、及55歲或以上人士佔數較高。研究團隊建議市民可與家人坦誠相對、加強溝通，以及將家人相處時光放首位以增進家庭幸福。
「賽馬會智家樂計劃」與港大李嘉誠醫學院護理學院合作調查，於2023年7月至8月期間，以網上問卷向4,529名18歲或以上的香港居民進行調查，以了解全港家庭幸福感指數。調查結果周四（13日）公布，有58%受訪者報告家庭幸福感指數為高，其中以家庭月入達港幣60000元或以上，及較年長的人士（55歲或以上）佔比較高。研究團隊建議市民可與家人坦誠相對、加強溝通，以及將家人相處時光放首位以增進家庭幸福。
「賽馬會智家樂計劃」以「從疫情中恢復：家庭幸福感指數、其相關因素及創新家庭服務」為主題作出研究。團隊指出，家庭幸福感指數和家庭健康、快樂和和諧（3Hs）及精神健康相關的指數之間，呈高度相關性，當中包括個人逆境應對能力、家庭逆境應對能力、自我認知心理健康及情緒健康問題等因素。
58%受訪者報告家庭幸福感指數為高，其中家庭月入達港幣 60000元或以上人士佔73.7%；較年長的人士（55歲或以上）佔64.2%；擁有自置物業人士佔63.2%，另外受過專上教育人士及女性則分別佔63%及60.4%。
團隊提出三個增進家庭幸福的建議，包括與家人坦誠相對、加強溝通，提高與家人的溝通質素和頻率；將家人相處時光放首位，投放更多時間陪伴家人，以及善用資訊科技加強家庭連結，加強並充分利用資訊科技進行的線上家庭服務。
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