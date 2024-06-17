袁國勇專訪｜重申按科學為香港做事　做決定時離開真實會很危險

每次香港遇上大型傳染病爆發的風險時，總會見到港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇的身影，為公眾提供公共衞生建議以防止疫情進一步爆發。



不過，近年來他提出的建議不時遇到批評及拒絕，袁國勇強調，自己的建議都是基於科學，而科學決定是客觀，「作為科學家或者醫生，對我嚟講按我嘅良知，可以講嘅事做嘅事，我都做咗。」他又指，自己不是為政府做事，而是為香港做事，最後社會或者政府是否聽從並不是自己可決定，但寄言「所有決定最接近真實嘅時候一定係最安全，當你距離真實愈遠就愈危險。」



提起袁國勇，不少人都會想起其曾就不同傳染病議題發表過建議。當中他不少言論如帶兩個口罩、不要吃魚生及生果淥一淥才吃等，大部分人聽到後都一笑置之，惟袁國勇自己一直身體力行，亦無覺得有何不妥。

他指出，自己所提出的都是基於科學根據，以帶兩個口罩口例，當時發現病毒株Omicron感染力驚人，故才會有此建議，「我一直都帶兩個口罩，我唔覺得焗親。」他透露，正因自己帶兩個口罩，新冠疫情至今仍從無感染過新冠肺炎，而上次之所以驗出陽性，基因排序後發現為港大的噴鼻式疫苗的已減活的病毒基因殘餘物，料是之前接種了港大的噴鼻式疫苗，而疫苗的殘留仍留在鼻腔當中，故才會出現陽性結果。

近年來提出一些公共衞生建議時難免會遇到批評，他表示，如屬善意的批評自己都會作反思考慮，「你點講嘢、人哋有幾受落，依樣永遠有改善嘅空間。」他又指，提出科學建議是自己的責任，因自己是做傳染病，故不論是病毒或是人類都是其需要照顧的，「我相信最重要的是什麼才可以幫助到（社會），這是我自己的關注。」

袁國勇強調，自己不是為政府做事，而是為香港做事。（黃浩謙攝）

他重申，自己的建議都是基於科學，而科學決定是客觀，作為科學家或者醫生，對我嚟講按我嘅良知，可以講嘅事做嘅事，我都做咗。」他續指，如果用迷信、不客觀、不理性而不用一些真實的理據作出分析，而去做實驗或找出答案的話，則沒有科學而言，惟要撤底改變此文化則需要從小去培育，如給予小朋友很大的自由空間去選擇，才會有科學精神勇於有創新。

袁國勇強調，自己不是為政府做事，而是為香港做事，最後社會或者政府是否聽從並不是自己可決定，但寄言「所有決定最接近真實嘅時候一定係最安全，當你距離真實愈遠就愈危險。」