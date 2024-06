袁國勇專訪｜將近古稀之年未言休：如健康狀況許可會繼續做下去

「有幸喺香港出生,喺香港最好嘅時間成長,能夠喺香港最困難時回饋返比社會,我已經好滿足。」曾協助香港走過H5N1禽流感、沙士以至今年的新冠疫情,將近古稀之年的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇,決定在今年決定出書紀錄過去自己一生,除了回顧過去多年的好時光,亦寄望自己的經驗可以帶給下一代醫生及科學家的一些啟示。



被問到現時有無退休計劃時,袁國勇指,如果健康狀況許可,而港大亦繼續聘請自己,都會繼續做下去,而即使港大不聘請,亦可能到港大深圳醫院、澳門科技大學醫學院等工作,「如果科大有個medical school(醫學院)佢哋唔厭我老,我可能去幫手都未定。」



步入袁國勇的辦公室,寫滿著醫學用語的白板率先映入眼簾。在外界上總是表現嚴肅及冷靜的他,接觸過後卻不難發現其簡單純粹的一面,會因小說《西遊記》唐僧不信任孫悟空而氣憤;亦會因豬八戒的一句「吃了飯兒不挺屍,肚裡沒板脂」說話,而在學醫解剖時留意人是否真的有板脂,「我相信點解我可以做到科學家,係因為我仍然retain(保留)到小朋友嘅心。」

談起兒時,他笑言自己不是特別淘氣,但母親對他卻是特別嚴格,曾因考試成續差而被打14下手板,而下次即使已考第二,仍被打一下手板,惟母親卻不會如此對其他的兄弟,「我覺得我呀媽睇得出我讀到書,所以可以迫。」他雖以「Tiger Mum」形容母親,惟又認為母親給予自己的自由度卻很大,比起硬弸弸的植入式教育,更多是給予機會自己接觸到不同的事物,「佢比自由我揀,係我揀天文學,係我揀動物。」

說起來有趣,醉心於微生物研究的他,小時候時並未視醫生為其夢想職業,熱愛天文學的他曾憧憬做太空人上太空,亦因喜歡動物希望可以做獸醫。現時的工作看似與兒時夢想毫不相干,但又似乎有跡可循,在顯微鏡下觀穹蒼,在臨床救治生命,當然「香港醫學界之父」、醫專創院主席達安輝對傳染病的見解亦影響了他很深,「他說傳染病太重要,當有爆發時好多人會感染到,好多人會死。」

受醫學院老師的啟蒙,袁國勇在兜兜轉轉後回到研究微生物的工作,多年來如福爾摩斯般偵破各種大大小小的「奇案」。在傳染學領域游走近四十年,惟其坦言從未覺得厭倦,而每每說起尋找病毒或病菌的過程,袁國勇都顯得特別興致勃勃,向記者娓娓道來箇中過程。

他提到在眾多研究的病毒中,最為有趣之一屬2011年時的「馬尾脆弱症」,當年馬會求助希望找出馬尾毛「一扯就甩」的原因,僅用了四周並發現全新的真菌「香港馬毛黴菌」,繼以再用其他動物毛髮,包括同事頭髮作比較確認原因,「唔係搵到最興奮,而係啱啱就嚟,你覺得有啲眉目喇,未去到搵到嗰下最興奮。就好似我追我太太,未追到就嚟追到係最興奮。」

曾協助香港走過H5N1禽流感、沙士以至今年的新冠疫情,將近踏入古稀之年的袁國勇,決定在今年決定出書紀錄過去自己一生,希望在自己仍然記得時將經驗寫下來。他直言,寫下整本書只是用了14日,但卻是很好的懷舊治療,可以回顧過去多年的好時光,又寄望自己的經驗可以帶給下一代醫生及科學家的一些啟示,「有幸喺香港出生,喺香港最好嘅時間成長,能夠喺香港最困難時回饋返比社會,我已經好滿足。」

跟住點好睇健康狀況,如果可以做到落去我都會做。 微生物學系講座教授袁國勇

他亦透露,另一個觸發其暫時放下顯微鏡拿起筆桿的原因,是因為出席好友羅啟銳導演喪禮,體會到生命的無常。他慨嘆,自己這些老人家每隔幾年都會感受到身體無以前健康,故自己多年來與醫生討論病人情況的午飯會議,亦改為午飯後進行,午飯時間則留給與太太閒話家常過「二人世界」,「等你可以休息到,你一路食一路聽住啲醫生稟比你聽發生咩事,對個胃唔好。依加先覺得對個胃唔好,以前唔覺,哈哈。」

被問到是否已找到接班人,袁國勇表示,微生物學系人才輩出,相信隨著年紀增長,長江後浪推前浪,相信他們都可以從容面對提出科學建議時可能要面對的批評甚至人生威脅,「That’s nothing to worry!They are always much better next generation!(沒什麼好擔心的!他們總是更好的下一代!)大家要對佢哋有信心。」

他又直言,如果健康狀況許可,而港大亦繼續聘請自己,都會繼續做下去,而即使港大不聘請,他亦不愁後路,港大深圳醫院、澳門科技大學醫學院都會為考慮之列,「如果科大有個medical school(醫學院)佢哋唔厭我老,我可能去幫手都未定。」