屠龍小隊案．四｜認罪「槍手」作供　獲安排當射手但無準備出現

屠龍小隊與另一激進組織涉串謀計劃在2019年12月8日進行大行動，包括在灣仔一帶引發炸彈及開槍殺警，6男1女被告否認控罪受審。控方早前先後傳召兩名認罪證人，包括屠龍小隊隊長黃振強，及激進組織成員彭軍壕作證。



控方之後有傳召同樣已認罪的被告蘇緯軒作供，他在計劃被安排做「槍手」。蘇透露他玩War Game時，認識了一名有參與社運的男子，該男子安排了他在行動當日有份參與，但蘇稱其實他並不想參與，並準備當日找藉口不出現。



蘇後來在大埔街頭被警員截獲，他曾向警開槍，但無射中，警方亦在他當時藏身的地方管有真槍和子彈，包括可發殺傷力強子彈的手槍。



屠龍小隊案・專頁

「槍手」蘇緯軒被警方制服時的情形。(資料圖片)

蘇稱War Game戰友邀加入

現年約23歲的蘇緯軒供稱，他自小對槍械感興趣，他在約14歲時在Facebook的War Game群組認識一名叫Stephen的男子，後來有一同玩War Game。蘇稱他曾問Stephen佔領運動的事，亦會聽其政治見解。2016年初旺角發生暴動後，蘇在Stephen的耳濡目染下，對示威者表示同情和支持。Stephen又稱，認為合適時間或要用武力抗爭對抗政府，以取得更大自決權，又指蘇對槍械有認識，叫蘇當其助手。蘇稱他當時很敬佩Stephen，認為這個邀請無可抗拒。

曾向勇武派sell 槍

蘇指Stephen 於2019年6月，認識了兩名勇武激進分子，並指示蘇向他們「sell槍」，蘇後來知其中一人是吳智鴻，吳稱要3枝槍，但購槍的事由Stephen負責。同年10月1日，有示威者被警員的槍所傷，吳認為示威者用實彈亦無可厚非。他後來知吳在同年11月會進行試槍，Stephen叫蘇到場指導，蘇卻覺得選址不安全，屬「搏拉」，故試槍日找藉口不出席。

被告蘇緯軒12月20日晚在大埔翠屏商場被捕。(資料圖片)

行動前一天曾搬出藉口望欲拖延

他指Stephen在11月中向他提及大行動，又稱為蘇安排了一個角色，蘇稱他表面上答應，其實不想參與，但怕退出會被搞。他指在大行動前約一星期知道計劃詳情，行動前一天，他向吳搬出多個藉口拖延計劃，吳卻叫他：「早啲訓。」

被搜出的槍有兩款

吳等人在12月8日被捕，蘇並有一同被捕，但因他身上仍有槍彈，他在Stephen安排下暫住大埔避風頭。同月20日，他在大埔被警員截查時被捕，他承認當時未能肯定警員身份，曾向他們開槍，警方之後在其身上及住處搜出軍火。蘇稱，警方搜到的槍包括AR系統步槍，可連發子彈；另有可發威力較強的中空彈的手槍。

警方2019年12月20日檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

警方12月20日晚檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

警方12月20日晚檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（警方Facebook片段截圖）

蘇緯軒稱，警方當日搜出的手槍用中空彈，對人體的殺傷力較高。（警方Facebook片段截圖）

AR系統步槍可連發普通子彈

蘇又解釋，他暫住於大埔的單位內，被警員搜出長槍，該槍由不同牌子的部件組成，使用AR系統的步槍，經改裝後，長按扳機可連發子彈至彈藥耗盡，但該步槍是使用普通子彈。

手槍使用中空彈殺傷力更強

蘇又指出，警方另外搜出的手槍，則是用中空彈，中空彈對人體的殺傷力較大。因普通子彈是實心尖頭，表面光滑無凹陷，子彈射出後遇空氣阻力較小，速度較高，擊中物品後不會變形，穿透力強；中空彈彈頭前端中間位凹陷，射速受空氣阻力較慢，穿透力低而殺傷力高。中空彈擊中人體，會造成翻滾、變形和擴張造成破碎效應。

綜合而言，普通子彈可完全射穿人體，但中空彈會變形、擴張及留在人體內，故後者傷害較高。

警方在2019年12月8日一次行動中，檢獲大批軍火。(詳看下圖)

500米內射中目標無難度

蘇在辯方盤問時又稱，以他的經驗500米內射中目標「無難度」，他又稱對計劃並不反感，但非常不願意參與。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

女被告劉佩凝是案中唯一獲保釋的被告。(鄭子峰攝)

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023