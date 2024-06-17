屠龍小隊案｜War Game戰友提倡武力抗爭　槍手獲邀參與覺無法抗拒

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（17日）在高院續審。「槍手」蘇緯軒出庭作供，他透露自小對槍械感興趣，2014年他約14歲時，因打War Game認識了男子Stephen，並在其「耳濡目染」下接觸政治。他指2016年旺角暴動後，Stephen提到有意用武力抗爭，爭取更大的自決權，又指成功不能單靠偶發性暴動，須成立組織進行武力抗爭，並邀請蘇擔任其助手。蘇稱當時很欣賞和敬佩Stephen，無法抗拒其邀請。



「槍手」蘇緯軒被警方制服時的情形。(資料圖片)

被告蘇緯軒2019年12月20日晚在大埔翠屏商場被捕時，曾向警員開槍，但無擊中人。(資料圖片)

認被捕時曾向警開一槍

蘇緯軒早前已認罪，他確認2019年10月20日在大埔翠屏花園外被捕，2020年6月就本案簽署無損權益口供，2022年10月3日承認串謀謀殺等多罪。庭上播放蘇被捕時的片段，顯示當晚有兩名便衣警接近蘇及其女友鍾雪瑩，後來兩人被警方制服。蘇說當時有兩名自稱是警察的便衣男從後方拍他肩膊，他未能肯定他們身份，擔心會受到傷害，便用隨身的手槍向他們開了一槍。

指手槍由Stephen提供

蘇稱他當時使用一支P80半自動手槍，由男子Stephen經陳玉龍於2019年1月交給他。蘇稱於2019年12月8日知道案中有人被捕時，他身上仍藏有槍械和彈藥，他不想被警方成功追緝，要求Stephen安排住處讓他避風頭。

警方昨晚（20日）檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

警方12月20日晚檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（資料圖片）

警方12月20日晚檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及2百多發子彈。（警方Facebook片段截圖）

警搜出的步槍與手槍各有用途

蘇當時暫住於大埔的單位內，被搜出長槍，蘇稱該槍是由不同牌子的部件組成，使用AR系統的步槍，經改槍後，長按扳機可連發子彈至彈藥耗盡。蘇另指該步槍是使用普通子彈，警方另外搜出的手槍，則是使用中空彈，兩者在實際運用情況下可造成不同傷害，中空彈對人體的殺傷力較大。

中空彈傷害性較普通子彈高

蘇解釋說，普通子彈的彈頭為實心尖頭，表面光滑而無凹陷。子彈射出後遇到的空氣，阻力較小，速度較高，擊中物品後不會變形，穿透力強；中空彈的彈頭前端中間位置凹陷，射速因空氣阻力而較慢，穿透力低而殺傷力高。當子彈擊中人體，會造成翻滾、變形和擴張造成破碎效應。控方聽罷指，普通子彈可完全射穿人體，但中空彈會變形、擴張及留在人體內，故後者傷害較高，蘇同意。

蘇緯軒稱，警方當日搜出的手槍用中空彈，對人體的殺傷力較高。（警方Facebook片段截圖）

蘇緯軒稱，警方搜出的步槍經過改良，能連發子彈，並主要用普通子彈。（警方Facebook片段截圖）

14歲玩War Game認識Stephen

蘇稱他於2001年在香港出生，案發時年僅18歲，中五畢業。他自小對槍械和軍事感興趣，2014年在Facebook 的War Game 群組認識Stephen，此後每月會定期相約打War Game 。蘇當時只有約14歲，平日會在FB和Stephen聊天，覺對方對軍事有一定認知，因此比較投契，他亦欣賞和敬佩Stephen。

佔中事件後開始談政治

及至2014年佔中事件期間，Stephen 稱在佔領區發生衝突，他擔心身上攜有氣槍會被警方截查，取消當日的War Game活動。蘇稱當時對政治事件的認知不多，有問Stephen什麼是佔領運動，為甚麼會影響到他們打War Game。Stephen便提出他的政治見解，自此二人除了傾談槍械，亦會談政治。

蘇緯軒稱其War Game戰友Stephen在2016年的旺角暴動後，認為要以武力抗爭，以爭取更大自決權。（資料圖片）

旺角暴動後獲邀成Stephen助手

後來2016年初旺角發生暴動，蘇在Stephen的「耳濡目染」下，開始對示威者表示同情和支持。Stephen 認為時機合適，便向蘇提出其計劃，即用武力抗爭對抗政府，以得到更大的自決權利，又指成功不能單靠偶發性暴動，須成立組織，進行武力抗爭。他信任蘇，且認為蘇對槍械認識較深，提出讓蘇擔任其助手。蘇稱當時很敬佩Stephen，認為獲邀有很大吸引力，並說：「我無可能拒絕到佢。」

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023